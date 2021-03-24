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24 березня 2021, 13:14 406

СБУ провела обшук у агента НАБУ Шевченка

24 березня 2021, 13:14 406
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Його підозрюють у створенні незаконних збройних формувань
Його підозрюють у створенні незаконних збройних формувань
Фото: Facebook
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У середу, 24 березня, Служба безпеки України провела обшуки в будинку агента Національного антикорупційного бюро Євгена Шевченка.

Про це він сам повідомив в Facebook, передає RegioNews.

Служба безпеки України шукає у мене вдома російські контрабандні товари військового призначення і звинувачує у створенні незаконних збройних формувань", - написав Шевченко.

За його словами, в результаті обшуку оперативники нічого не знайшли і не вилучили.

"Суд по мірі запобіжного заходу, напевно, буде завтра", - додав він.

Нагадаємо, раніше агент НАБУ Євген Шевченко повідомив, що Микитась в суді дав свідчення про корупцію заступника Єрмака Татарова.

обшуки НАБУ СБУ контрабанда правоохоронці

 
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