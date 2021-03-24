СБУ провела обшук у агента НАБУ Шевченка
Його підозрюють у створенні незаконних збройних формувань
Його підозрюють у створенні незаконних збройних формувань
У середу, 24 березня, Служба безпеки України провела обшуки в будинку агента Національного антикорупційного бюро Євгена Шевченка.
Про це він сам повідомив в Facebook, передає RegioNews.
Служба безпеки України шукає у мене вдома російські контрабандні товари військового призначення і звинувачує у створенні незаконних збройних формувань", - написав Шевченко.
За його словами, в результаті обшуку оперативники нічого не знайшли і не вилучили.
"Суд по мірі запобіжного заходу, напевно, буде завтра", - додав він.
Нагадаємо, раніше агент НАБУ Євген Шевченко повідомив, що Микитась в суді дав свідчення про корупцію заступника Єрмака Татарова.
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Одеський ветеран-тихоня. Чого домігся Гриневецький за сто днів при владі
Марафон "Вата Шоу" чи борщ по-полтавськи? У Полтаві нарешті обрали секретаря міськради та заступників мера Мамая