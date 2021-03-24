СБУ провела обшук у агента НАБУ Шевченка

Його підозрюють у створенні незаконних збройних формувань

Його підозрюють у створенні незаконних збройних формувань

Фото: Facebook

У середу, 24 березня, Служба безпеки України провела обшуки в будинку агента Національного антикорупційного бюро Євгена Шевченка.

Про це він сам повідомив в Facebook, передає RegioNews.

Служба безпеки України шукає у мене вдома російські контрабандні товари військового призначення і звинувачує у створенні незаконних збройних формувань", - написав Шевченко.

За його словами, в результаті обшуку оперативники нічого не знайшли і не вилучили.



"Суд по мірі запобіжного заходу, напевно, буде завтра", - додав він.

Нагадаємо, раніше агент НАБУ Євген Шевченко повідомив, що Микитась в суді дав свідчення про корупцію заступника Єрмака Татарова.