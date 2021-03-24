Шкарлет задекларував 940 тис. грн доходів за 2020 рік

Це мало не вдвічі більше, ніж минулоріч

Це мало не вдвічі більше, ніж минулоріч

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет зазначив 940 тис. 385 грн доходів в електронній декларації про майно і доходи за 2020 рік.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на декларацію міністра в Єдиному реєстрі декларацій.

Заробітна плата Шкарлета становить 923 612 грн і гонорари - 16 773 грн. Серед членів родини міністр зазначив матір і дочку. Його мати задекларувала 68 275 грн доходів за минулий рік.

Він також зазначив у декларації 113 222 грн на банківських рахунках, 80 тис. грн і 50 тис. доларів готівкових коштів, а мати - 8 209 грн і 200 доларів на банківських рахунках, а також 10 тис. грн, 95 тис. доларів і 65 тис. євро готівкових коштів.

У Шкарлета у власності є квартира (76.9 кв. м) в Чернігові, а у власності матері - квартира в Києві (60,1 кв. м).

Також міністр має два автомобілі: Toyota Land Cruiser 200 2011 року випуску і Mitsubishi Pajero Wagon 2013 року випуску.

За 2019 рік Шкарлет задекларував 513 тис. грн доходів.

Як повідомлялося, 5 березня до КСУ надійшло подання про "кнопкодавство за Шкарлета". Конституційний Суд раніше визнавав неконституційними деякі закони у зв’язку із порушенням вимоги персонального голосування.