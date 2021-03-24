10:46  24 березня
У "червоному" Києві транспортний колапс: люди блокують дороги
13:29  24 березня
Микола Тищенко очолить Закарпатську обласну організацію "Слуги Народу" - пресслужба
08:11  24 березня
Доба в ООС: бойовики здійснили низку вогневих провокацій по всій лінії розмежування
UA | RU
UA | RU
24 березня 2021, 14:49 145

Шкарлет задекларував 940 тис. грн доходів за 2020 рік

24 березня 2021, 14:49 145
Читайте также на русском языке
Це мало не вдвічі більше, ніж минулоріч
Це мало не вдвічі більше, ніж минулоріч
Читайте также
на русском языке

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет зазначив 940 тис. 385 грн доходів в електронній декларації про майно і доходи за 2020 рік.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на декларацію міністра в Єдиному реєстрі декларацій.

Заробітна плата Шкарлета становить 923 612 грн і гонорари - 16 773 грн. Серед членів родини міністр зазначив матір і дочку. Його мати задекларувала 68 275 грн доходів за минулий рік.

Він також зазначив у декларації 113 222 грн на банківських рахунках, 80 тис. грн і 50 тис. доларів готівкових коштів, а мати - 8 209 грн і 200 доларів на банківських рахунках, а також 10 тис. грн, 95 тис. доларів і 65 тис. євро готівкових коштів.

У Шкарлета у власності є квартира (76.9 кв. м) в Чернігові, а у власності матері - квартира в Києві (60,1 кв. м).

Також міністр має два автомобілі: Toyota Land Cruiser 200 2011 року випуску і Mitsubishi Pajero Wagon 2013 року випуску.

За 2019 рік Шкарлет задекларував 513 тис. грн доходів.

Як повідомлялося, 5 березня до КСУ надійшло подання про "кнопкодавство за Шкарлета". Конституційний Суд раніше визнавав неконституційними деякі закони у зв’язку із порушенням вимоги персонального голосування.

декларацїї Сергій Шкарлет зарплати міністр доходи

Очільник Міненерго задекларував майже 12 млн за відсотками в Ощадбанку
23 березня 2021, 18:30
Прессекретарка президента заробила удвічі більше, ніж глава держави
23 березня 2021, 17:11
Уруський задекларував понад 2,6 млн грн доходів
23 березня 2021, 13:56
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Одеський ветеран-тихоня. Чого домігся Гриневецький за сто днів при владі
Марафон "Вата Шоу" чи борщ по-полтавськи? У Полтаві нарешті обрали секретаря міськради та заступників мера Мамая
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віталій Бала
Кирило Сазонов
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram