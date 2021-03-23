Відсторонення від занять у школі невакцинованих дітей визнали законним

Таке рішення ухвалив Верховний суд

Таке рішення ухвалив Верховний суд

Рixabay

Відсторонення від занять у школі не вакцинованої за віком дитини є законним і забезпечує безпеку всіх учнів.

Таку постанову виніс Верховний суд України, повідомляється в реєстрі судових рішень, пише RegioNews.

"Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду залишив без змін судові рішення районного та апеляційного судів, якими відмовлено у задоволенні позову про визнання недійсним та скасування наказу директора ліцею про відсторонення від занять учениці, не прищепленої за віком", - йдеться в повідомленні ВС.

За інформацією суду, згідно ст. 53 Закону України "Про освіту", "здобувачі освіти мають право на безпечні та нешкідливі умови навчання, змісту і праці, а також зобов'язані відповідально і дбайливо ставитися до власного здоров'я, здоров'я оточуючих, навколишнього середовища".

У повідомленні наголошується, що закон дає право батькам відмовитися від проведення обов'язкових щеплень дитині, разом з тим, у справі, яке переглядалося, індивідуальне право відмовитися від щеплення "протиставляється загальним правом суспільства, інших батьків і їх дітей".

Разом з тим, за інформацією суду, право дитини на отримання освіти не порушено, оскільки для дітей, які не можуть відвідувати навчальний заклад за відсутності щеплень, встановлені альтернативні способи здобуття освіти та продовження навчання, зокрема в навчальному закладі.

Раніше повідомлялося, що в Україні дуже низький рівень вакцинації від кору.