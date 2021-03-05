До КСУ надійшло подання про "кнопкодавство за Шкарлета"

Конституційний Суд раніше визнавав неконституційними деякі закони у зв’язку із порушенням вимоги персонального голосування

Конституційний Суд раніше визнавав неконституційними деякі закони у зв’язку із порушенням вимоги персонального голосування

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До Конституційного Суду надійшло конституційне подання групи народних депутатів, в якому оскаржено конституційність постанови Верховної Ради про призначення Сергія Шкарлета Міністром освіти і науки України.

Про це повідомила представниця Верховної Ради України у Конституційному Суді України Ольга Совгиря у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

У конституційному поданні стверджується, що вказана постанова була прийнята з порушенням Конституції України у зв’язку із неперсональним голосуванням за неї окремими народними депутатами.

Відзначимо, що згідно зі статтею 152 Конституції України однією з підстав визнання актів неконституційними є порушення встановленої Конституцією України процедури їх розгляду, ухвалення або набрання ними чинності, - пише Ольга Совгиря.

Вона нагадує, що Конституційний Суд раніше визнавав неконституційними деякі закони у зв’язку із порушенням вимоги персонального голосування народних депутатів під час їх прийняття - зокрема це стосується Закону "Про всеукраїнський референдум" і Закону "Про засади державної мовної політики".

Як повідомлялося, ще 17 лютого нардепи зібрали необхідні підписи для подання в КСУ щодо "кнопкодавства за Шкарлета".

3 березня ДБР почало розслідування у справі "кнопкодавства за Шкарлета". Запрошують нардепів як свідків.