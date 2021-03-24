В КСУ отказались открывать дело о законности назначения Шкарлета

Но отказ неокончателен

Но отказ неокончателен

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Коллегия судей КСУ отказала в открытии производства в деле по представлению нардепов относительно соответствия Конституции Украины Постановления ВРУ «О назначении Шкарлета С.М. Министром образования и науки Украины».

Об этом сообщила Постоянный представитель Верховной рады в Конституционном Суде Украины Ольга Совгиря в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

Коллегия судей КСУ отказала в открытии конституционного производства в деле по конституционному представлению народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины Постановления Верховной Рады Украины "О назначении Шкарлета С.М. Министром образования и науки Украины", - пишет Совгиря.

В то же время она добавляет, что отказ представляет собой неокончательную и вопрос об открытии конституционного производства по этому делу еще будет рассматриваться Большой палатой КСУ.

Как сообщалось сегодня, Шкарлет задекларировал 940 тыс. грн доходов за 2020 год. Это чуть ли не вдвое больше, чем в прошлом году.

Ранее, 5 марта в КСУ поступило представление о "кнопкодавстве за Шкарлета". Конституционный Суд ранее признавал неконституционными некоторые законы в связи с нарушением требования персонального голосования.