Конституційний суд України переходить на "дистанційку”

Сьогодні підписане розпорядження Голови КСУ

Сьогодні підписане розпорядження Голови КСУ

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на інформаційний портал КСУ.

Через запровадження посиленого карантину та обмежувальних протиепідемічних заходів в Україні у зв’язку з COVID-19, із 20 березня по 9 квітня Конституційний Суд України працюватиме дистанційно.

Розпорядженням Голови Конституційного Суду України від 22 березня 2021 року № 25/01/2021-ОД "Про додаткові заходи, спрямовані на запобігання поширенню у Конституційному Суді України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" на період з 20 березня по 9 квітня 2021 року установлено режим дистанційної (надомної) роботи для суддів Конституційного Суду України та працівників структурних підрозділів Секретаріату Суду, — йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося сьогодні, роботу міністерств переведуть на дистанційку через локдаун. Таке рішення було прийнято під час позачергового засідання Кабміну.

19 березня Київ потрапив до "червоної” зони карантину. Раніше столиця перебувала у "помаранчевій” зоні епідеміологічної небезпеки.