12:13  22 березня
У Харкові працівники театрів протестують біля ОДА
15:15  22 березня
У Черкаській області відсьогодні посилюється карантин - голова ОДА Скічко
18:56  22 березня
На Донбасі – п’ять порушень режиму "тиші" від початку доби
UA | RU
UA | RU
22 березня 2021, 17:55 4

Конституційний суд України переходить на "дистанційку”

22 березня 2021, 17:55 4
Читайте также на русском языке
Сьогодні підписане розпорядження Голови КСУ
Сьогодні підписане розпорядження Голови КСУ
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Конституційний Суд України переходить у режим дистанційної роботи на період посиленого карантину.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на інформаційний портал КСУ.

Через запровадження посиленого карантину та обмежувальних протиепідемічних заходів в Україні у зв’язку з COVID-19, із 20 березня по 9 квітня Конституційний Суд України працюватиме дистанційно.

Розпорядженням Голови Конституційного Суду України від 22 березня 2021 року № 25/01/2021-ОД "Про додаткові заходи, спрямовані на запобігання поширенню у Конституційному Суді України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" на період з 20 березня по 9 квітня 2021 року установлено режим дистанційної (надомної) роботи для суддів Конституційного Суду України та працівників структурних підрозділів Секретаріату Суду, — йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося сьогодні, роботу міністерств переведуть на дистанційку через локдаун. Таке рішення було прийнято під час позачергового засідання Кабміну.

19 березня Київ потрапив до "червоної” зони карантину. Раніше столиця перебувала у "помаранчевій” зоні епідеміологічної небезпеки.

локдаун КСУ робота червона зона Київ Обмеження

Стало відомо, як обмежать залізничне сполучення в "червоних зонах"
22 березня 2021, 17:33
У Миколаєві з'являться "карантинні" перепустки на транспорт
22 березня 2021, 17:16
Столичні ЦНАПи обмежили прийом громадян
22 березня 2021, 15:53
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Стабільність по-херсонськи: на зміну виборчим казкам прийшли сірі будні
АТБ-Житомирщина: для чого олігарх Буткевич підім’яв під себе весь регіон
Всі публікації »
Віталій Бала
Кирило Сазонов
Юрій Чевордов
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram