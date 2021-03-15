Голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов вакцинувався від COVID-19

Цього тижня вакцину також отримають працівники Полтавської облдержадміністрації

Цього тижня вакцину також отримають працівники Полтавської облдержадміністрації

Фото: Facebook

Сьогодні, 15 березня голова Полтавської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов вакцинувався від коронавірусу.

Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.

Олег Синєгубов сказав, що почувається добре, і звернув увагу на чисельні спекуляції навколо процесу вакцинації в Україні.

Сьогодні щепився від коронавірусу вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield). Почуваюся добре. Протягом тижня щепитимуться й інші працівники Полтавської облдержадміністрації. На жаль, навколо вакцинації багато спекуляцій, тому своїм прикладом довожу, що це безпечно. Будьте здорові!”, - написав голова Полтавської ОДА у соцмережі.

Нагадаємо, 24 лютого Полтавська область отримала 19300 доз вакцин від коронавірусу. Для вакцинації на першому етапі будуть залучені 2 мобільні бригади з Полтави та Кременчука.

Також повідомлялось, що на Полтавщині зробили перші щеплення проти COVID-19.