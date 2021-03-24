Прикордонники пояснили, у кого не вимагатимуть ПЛР-тест для в’їзду в Україну

Відповідні зміни почали діяти 23 березня

Відповідні зміни почали діяти 23 березня

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Україна не вимагатиме від біженців, представників дипломатичних організацій та міжнародних місій ПРЛ-тест на кордоні для в’їзду.

Про це заявив Громадському радіо помічник голови Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, пише RegioNews.

За його словами, Україна зробить виключення та не вимагатиме від біженців, представників дипломатичних організацій та міжнародних місій ПРЛ-тест на кордоні для в’їзду до країни.

"Є і виключення, ця норма (обов’язкова наявність ПЛР-тесту на коронавірус) не стосується іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, людей, які потребують прихистку, людей, які є представниками дипломатичних організацій або міжнародних місій, що акредитовані в Україні", – сказав Демченко.

Нагадаємо, 23 березня Кабмін посилив правила в'їзду в Україну.