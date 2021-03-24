Названо причину смерті військової в Одесі, яку вакцинували від коронавірусу
Судмедекспертиза встановила причину смерті військовослужбовця, яка померла в Одеській області незадовго після того, як її вакцинували від коронавірусу. Причиною смерті стала гостра серцево-судинна недостатність.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я, пише RegioNews.
Сьогодні одеські лікарі провели розтин тіла загиблої військової. Крім гострої серцево-судинної недостатності, у неї виявили атеросклеротичний кардіосклероз.
"Результати розтину будуть розглянуті на засіданні регіональної групи оперативного реагування на несприятливі події після імунізації (НППИ) в рамках розслідування, як того вимагають протоколи Міністерства охорони здоров'я", - повідомили в міністерстві.
Нагадаємо, 23 березня на Одещині раптово померла вакцинована військова.