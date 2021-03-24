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24 марта 2021, 16:15 116

Мэр Днепра Борис Филатов публично получил прививку от COVID-19

24 марта 2021, 16:15 116
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Он заявил, что вакцинироваться необходимо
Он заявил, что вакцинироваться необходимо
Фото: Facebook
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Сегодня, 24 марта мэр Днепра Борис Филатов вакцинировался от коронавируса британской вакциной индийского производства AstraZeneca (CoviShield).

Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Как я и обещал, сегодня сделал публичную вакцинацию", - написал мэр Днепра.

Он заявил, что процент отказов от вакцинации достаточно высокий, и в основном отказываются от получения прививок сами медицинские работники.

Мэр добавил, что государство обязано проводить четкую информационную политику по вакцинации, и должно дать четкое разъяснение, кто является "публичной персоной", чтобы избежать злоупотреблений.

Потому что фоточки с голым торсом в фейсбучике ничего не популяризируют, а только вызывают у людей раздражение", - написал Филатов, намекая на президента Владимира Зеленского.

Напомним, ранее мэр Чернигова Атрошенко вакцинировался от COVID-19.

Также сообщалось, что глава Полтавской ОГА Олег Синегубов вакцинировался от COVID-19.

коронавирус мэр Днепр Борис Филатов вакцинация

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