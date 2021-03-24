Мэр Днепра Борис Филатов публично получил прививку от COVID-19
Сегодня, 24 марта мэр Днепра Борис Филатов вакцинировался от коронавируса британской вакциной индийского производства AstraZeneca (CoviShield).
Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.
Как я и обещал, сегодня сделал публичную вакцинацию", - написал мэр Днепра.
Он заявил, что процент отказов от вакцинации достаточно высокий, и в основном отказываются от получения прививок сами медицинские работники.
Мэр добавил, что государство обязано проводить четкую информационную политику по вакцинации, и должно дать четкое разъяснение, кто является "публичной персоной", чтобы избежать злоупотреблений.
Потому что фоточки с голым торсом в фейсбучике ничего не популяризируют, а только вызывают у людей раздражение", - написал Филатов, намекая на президента Владимира Зеленского.
Напомним, ранее мэр Чернигова Атрошенко вакцинировался от COVID-19.
Также сообщалось, что глава Полтавской ОГА Олег Синегубов вакцинировался от COVID-19.