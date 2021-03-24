10:46  24 березня
У "червоному" Києві транспортний колапс: люди блокують дороги
13:29  24 березня
Микола Тищенко очолить Закарпатську обласну організацію "Слуги Народу" - пресслужба
08:11  24 березня
Доба в ООС: бойовики здійснили низку вогневих провокацій по всій лінії розмежування
UA | RU
UA | RU
24 березня 2021, 12:46 181

На Полтавщині проведуть повну цифровізацію ОДА та територіальних громад

24 березня 2021, 12:46 181
Читайте также на русском языке
Для цього створять регіональний дата-центр
Для цього створять регіональний дата-центр
Читайте также
на русском языке

У Полтавській області презентували Стратегію розвитку області до 2027 року. Так, в рамках даного напрямку планується провести повну цифровізацію територіальних громад та ОДА завдяки створенню регіонального дата-центру та хмарного сховища.

Як передає RegioNews, про це повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.

За його словами, підключення до дата-центру всіх територіальних громад дасть змогу створювати інформаційні продукти на безпечній, доступній платформі, не замовляючи подібні послуги в посередників і зекономивши значні кошти.

Серед планів цифровізації також створення електронних реєстрів ОМС та підключення всіх державних установ і соціальних закладів до широкосмугового Інтернету зі швидкістю 100 Мбіт/с. Крім того, на базі геоінформаційної системи буде створено відкриті дашборди з інформацією про ковід, рух громадського транспорту, прибирання снігу, ремонти доріг, корисні копалини, природно-заповідні фонди.

У результаті будемо мати централізацію й уніфікацію інформації, інформаційних продуктів, де кожна громада відповідальна за свою ділянку", – додав Олег Синєгубов.

Раніше повідомлялось, що голова Полтавської ОДА Синєгубов відкрив лабораторію для діагностики COVID-19.

Читайте також: Синєгубов Олег. Голова Полтавської обласної державної адміністрації. Досьє

коронавірус дороги Олег Синєгубов Полтавська область регіони підприємство центр

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Одеський ветеран-тихоня. Чого домігся Гриневецький за сто днів при владі
Марафон "Вата Шоу" чи борщ по-полтавськи? У Полтаві нарешті обрали секретаря міськради та заступників мера Мамая
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віталій Бала
Кирило Сазонов
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua