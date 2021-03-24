На Полтавщині проведуть повну цифровізацію ОДА та територіальних громад

Для цього створять регіональний дата-центр

Для цього створять регіональний дата-центр

У Полтавській області презентували Стратегію розвитку області до 2027 року. Так, в рамках даного напрямку планується провести повну цифровізацію територіальних громад та ОДА завдяки створенню регіонального дата-центру та хмарного сховища.

Як передає RegioNews, про це повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.

За його словами, підключення до дата-центру всіх територіальних громад дасть змогу створювати інформаційні продукти на безпечній, доступній платформі, не замовляючи подібні послуги в посередників і зекономивши значні кошти.

Серед планів цифровізації також створення електронних реєстрів ОМС та підключення всіх державних установ і соціальних закладів до широкосмугового Інтернету зі швидкістю 100 Мбіт/с. Крім того, на базі геоінформаційної системи буде створено відкриті дашборди з інформацією про ковід, рух громадського транспорту, прибирання снігу, ремонти доріг, корисні копалини, природно-заповідні фонди.

У результаті будемо мати централізацію й уніфікацію інформації, інформаційних продуктів, де кожна громада відповідальна за свою ділянку", – додав Олег Синєгубов.

Раніше повідомлялось, що голова Полтавської ОДА Синєгубов відкрив лабораторію для діагностики COVID-19.

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