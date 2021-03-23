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23 березня 2021, 21:14 16

Поліцейські вручили підозру ще одному учаснику акції під ОП

23 березня 2021, 21:14 16
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Підозра стосується вчинення хуліганства
Підозра стосується вчинення хуліганства
Фото з відкритих джерел
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Поліцейські вручили підозру у вчиненні хуліганства ще одному учаснику акції під Офісом Президента України.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці МВС України, передає RegioNews.

Поліцейські вручили підозру у вчиненні хуліганства ще одному учаснику акції під Офісом Президента України. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід, - йдеться в повідомленні.

У МВС нагадали, що слідчі столичної поліції розслідують кримінальні провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) та ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Поліцейські вручили підозру у вчиненні хуліганства ще одному учаснику акції під Офісом Президента України Найближчим...

Posted by МВС України on Tuesday, March 23, 2021

Як повідомлялося, 21 березня затриманому у протестах прихильників Стерненка пред’явлено звинувачення у хуліганстві. У Авакова стверджують, що "за спинами провокаторів стоять політикани"

23 березня щодо протестів на Банковій ще одному із організаторів акції вручили підозру.

Нагадаємо, 20 березня прихильники Стерненка облили Офіс президента фарбою і закидали фаєрами. Також вони з газового пальника підпалили табличку будівлі.

кримінал підозра поліція МВС хуліганство Сергій Стерненко

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