16:38  23 марта
В Украине не будут вводить общенациональный локдаун - Степанов
18:30  23 марта
Глава Минэнерго задекларировал почти 12 млн по процентам в Ощадбанке
18:06  23 марта
Война на Донбассе: оккупанты трижды сорвали режим "тишины"
UA | RU
UA | RU
23 марта 2021, 21:14 23

Полицейские вручили подозрение еще одному участнику акции под ОП

23 марта 2021, 21:14 23
Читайте також українською мовою
Подозрение касается совершения хулиганства
Подозрение касается совершения хулиганства
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Полицейские вручили подозрение в совершении хулиганства еще одному участнику акции под Офисом Президента Украины.

Об этом сообщается на Facebook-странице МВД Украины, передает RegioNews.

Полицейские вручили подозрение в совершении хулиганства еще одному участнику акции под Офисом Президента Украины. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения, - говорится в сообщении.

В МВД напомнили, что следователи столичной полиции расследуют уголовные производства по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) и ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Поліцейські вручили підозру у вчиненні хуліганства ще одному учаснику акції під Офісом Президента України Найближчим...

Posted by МВС України on Tuesday, March 23, 2021

Как сообщалось, 21 марта задержанному в протестах сторонников Стерненка предъявлено обвинение в хулиганстве. У Авакова утверждают, что "за спинами провокаторов стоят политиканы"

23 марта по протестов на Банковой еще одном из организаторов акции вручили подозрение.

Напомним, 20 марта сторонники Стерненка облили Офис президента краской и забросали файерами. Также они с газовой горелки подожгли табличку здания.

криминал подозрение полиция МВД хулиганство Сергей Стерненко

В Киеве полицейский набросился с кулаками на посетительницу супермаркета без маски
23 марта 2021, 17:44
МВД назвало имена подозреваемых в повреждении фасада Офиса президента
23 марта 2021, 15:19
Никто не будет освобождать Стерненко, несмотря на протесты - Корниенко
23 марта 2021, 11:19
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Марафон "Вата Шоу" или борщ по-полтавски? В Полтаве наконец избрали секретаря горсовета и заместителей мэра Мамая
Стабильность по-херсонски: на смену избирательным сказкам пришли серые будни
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виталий Бала
Кирилл Сазонов
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram