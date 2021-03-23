Полицейские вручили подозрение еще одному участнику акции под ОП

Подозрение касается совершения хулиганства

Подозрение касается совершения хулиганства

Фото из открытых источников

Полицейские вручили подозрение в совершении хулиганства еще одному участнику акции под Офисом Президента Украины.

Об этом сообщается на Facebook-странице МВД Украины, передает RegioNews.

Полицейские вручили подозрение в совершении хулиганства еще одному участнику акции под Офисом Президента Украины. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения, - говорится в сообщении.

В МВД напомнили, что следователи столичной полиции расследуют уголовные производства по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) и ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Поліцейські вручили підозру у вчиненні хуліганства ще одному учаснику акції під Офісом Президента України Найближчим... Posted by МВС України on Tuesday, March 23, 2021

Как сообщалось, 21 марта задержанному в протестах сторонников Стерненка предъявлено обвинение в хулиганстве. У Авакова утверждают, что "за спинами провокаторов стоят политиканы"

23 марта по протестов на Банковой еще одном из организаторов акции вручили подозрение.

Напомним, 20 марта сторонники Стерненка облили Офис президента краской и забросали файерами. Также они с газовой горелки подожгли табличку здания.