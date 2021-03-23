У Києві поліцейський накинувся з кулаками на відвідувачку супермаркету без маски

Його після інциденту звільнили

Його після інциденту звільнили

Фото з відкритих джерел

У Києві звільнили поліцейського, який накинувся з кулаками на жінку в супермаркеті. Його керівника зняли з посади, а начальника столичного управління поліції охорони винесли догану.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції, пише RegioNews.

У Нацполіції почали службове розслідування після того, як ЗМІ опублікували відео, як співробітник поліції охорони в одному з київських супермаркетів б'є жінку, яка відмовляється надягати маску в торговому залі.

"Такі ганебні дії поліцейського нічим не можуть бути виправдані. Тому за даним фактом призначено службове розслідування. Поліцейського, який застосував силу до відвідувачки супермаркету, звільнили", - повідомили в поліції.

Проведення ретельної перевірки подій у супермаркеті доручили працівникам внутрішньої безпеки Нацполіції.

Нагадаємо, на Миколаївщині депутат ОТГ застосував зброю проти місцевих мешканців.