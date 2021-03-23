У Києві поліцейський накинувся з кулаками на відвідувачку супермаркету без маски
У Києві звільнили поліцейського, який накинувся з кулаками на жінку в супермаркеті. Його керівника зняли з посади, а начальника столичного управління поліції охорони винесли догану.
Про це повідомляє прес-служба Нацполіції, пише RegioNews.
У Нацполіції почали службове розслідування після того, як ЗМІ опублікували відео, як співробітник поліції охорони в одному з київських супермаркетів б'є жінку, яка відмовляється надягати маску в торговому залі.
"Такі ганебні дії поліцейського нічим не можуть бути виправдані. Тому за даним фактом призначено службове розслідування. Поліцейського, який застосував силу до відвідувачки супермаркету, звільнили", - повідомили в поліції.
Проведення ретельної перевірки подій у супермаркеті доручили працівникам внутрішньої безпеки Нацполіції.
Нагадаємо, на Миколаївщині депутат ОТГ застосував зброю проти місцевих мешканців.