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23 березня 2021, 17:44 120

У Києві поліцейський накинувся з кулаками на відвідувачку супермаркету без маски

23 березня 2021, 17:44 120
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Його після інциденту звільнили
Його після інциденту звільнили
Фото з відкритих джерел
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У Києві звільнили поліцейського, який накинувся з кулаками на жінку в супермаркеті. Його керівника зняли з посади, а начальника столичного управління поліції охорони винесли догану.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції, пише RegioNews.

У Нацполіції почали службове розслідування після того, як ЗМІ опублікували відео, як співробітник поліції охорони в одному з київських супермаркетів б'є жінку, яка відмовляється надягати маску в торговому залі.

"Такі ганебні дії поліцейського нічим не можуть бути виправдані. Тому за даним фактом призначено службове розслідування. Поліцейського, який застосував силу до відвідувачки супермаркету, звільнили", - повідомили в поліції.

Проведення ретельної перевірки подій у супермаркеті доручили працівникам внутрішньої безпеки Нацполіції.

Нагадаємо, на Миколаївщині депутат ОТГ застосував зброю проти місцевих мешканців.

Україна Київ поліція Нацполіція супермаркет

 
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