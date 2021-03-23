Ніхто не буде випускати Стерненка, незважаючи на протести - Корнієнко

Вимоги учасників акцій протесту, задовольнити неможливо, вважає він

Вимоги учасників акцій протесту, задовольнити неможливо, вважає він

Фото: з відкритих джерел

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що засудженого активіста Сергія Стерненка ніхто не буде звільняти, попри вимоги учасників вуличних акцій протесту.

Про це він заявив в ефірі телеканалу ICTV, передає RegioNews.

Стерненка ніхто випускати не буде, тому що хтось цього вимагає на вулиці. Всі це розуміють", - заявив Корнієнко.

Він зазначив, що "хитро тиснути на Апеляційний суд" влада не збирається, бо триває судова реформа, і суди в Україні намагатимуться зробити "дійсно чесними".

Нагадаємо, 20 березня прихильники Стерненка облили Офіс президента фарбою і закидали фаєрами.

Також "Слуги народу" ініціюють позачергове засідання Ради через акцію "за Стерненка". Мають намір дати оцінку подіям 20 березня біля Офісу президента.