Ніхто не буде випускати Стерненка, незважаючи на протести - Корнієнко
Вимоги учасників акцій протесту, задовольнити неможливо, вважає він
Вимоги учасників акцій протесту, задовольнити неможливо, вважає він
Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що засудженого активіста Сергія Стерненка ніхто не буде звільняти, попри вимоги учасників вуличних акцій протесту.
Про це він заявив в ефірі телеканалу ICTV, передає RegioNews.
Стерненка ніхто випускати не буде, тому що хтось цього вимагає на вулиці. Всі це розуміють", - заявив Корнієнко.
Він зазначив, що "хитро тиснути на Апеляційний суд" влада не збирається, бо триває судова реформа, і суди в Україні намагатимуться зробити "дійсно чесними".
Нагадаємо, 20 березня прихильники Стерненка облили Офіс президента фарбою і закидали фаєрами.
Також "Слуги народу" ініціюють позачергове засідання Ради через акцію "за Стерненка". Мають намір дати оцінку подіям 20 березня біля Офісу президента.
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