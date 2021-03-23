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23 березня 2021, 16:38 151

В Україні не будуть запроваджувати загальнонаціональний локдаун — Степанов

23 березня 2021, 16:38 151
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Чиновники хочуть знайти баланс між епідемічною ситуацією та економікою
Чиновники хочуть знайти баланс між епідемічною ситуацією та економікою
Фото: із відкритих джерел
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Влада не планує вводити суворий локдаун на всій території України, обмеження будуть запроваджуватися в кожному конкретному регіоні, де фіксується спалах COVID-19.

Про це в ефірі телеканалу 1+1 заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.

За його словами, у Львівській, Вінницькій та Миколаївській областях спостерігається складна ситуація із поширенням коронавірусу.

Водночас в Івано-Франківській області останнім часом фіксують поліпшення епідеміологічної ситуації і регіон в найближчі дні може вийти з "червоної" зони.

Не плануємо. Будемо йти по регіонах. Тобто ми вводимо регіон. Умовно кажучи, зараз ми ввели Київ, Сумську, Одеську область, а Івано-Франківська область, я думаю, за кілька днів уже вийде з червоного рівня", - сказав Степанов.

Глава МОЗу зазначив, що під час запровадження локдауну потрібно знаходити баланс між економікою країни та епідеміологічною ситуацією.

Тобто зараз ми введемо локдаун такий, як у Франції, з комендантською годиною і всім іншим. А що далі? Що далі будемо робити? Ми ж завжди знаходимо баланс між епідеміологією і економікою з точки зору, щоб і не поширювалася хвороба, і не зупинити економіку країни", - наголосив міністр.

Нагадаємо, в Україні зафіксований антирекорд за кількістю летальних випадків від COVID-19.

Україна МОЗ Максим Степанов Обмеження локдаун

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