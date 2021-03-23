В Украине не будут вводить общенациональный локдаун - Степанов

Чиновники хотят найти баланс между эпидемической ситуацией и экономикой

Чиновники хотят найти баланс между эпидемической ситуацией и экономикой

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Власти не планируют вводить строгий локдаун на всей территории Украины, ограничения будут вводиться в каждом конкретном регионе, где фиксируется вспышка COVID-19.

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

По его словам, во Львовской, Винницкой и Николаевской областях наблюдается сложная ситуация с распространением коронавируса.

В то же время, в Ивано-Франковской области в последнее время фиксируют улучшение эпидемиологической ситуации и регион в ближайшие дни может выйти из "красной" зоны.

Не планируем. Будем идти по регионам. То есть мы вводим регион. Условно говоря, сейчас мы ввели Киев, Сумскую, Одесскую область, а Ивано-Франковская область, я думаю, за несколько дней уже выйдет из красного уровня", - сказал Степанов.

Глава Минздрава отметил, что при введении локдауна нужно находить баланс между экономикой страны и эпидемиологической ситуацией.

То есть сейчас мы введем локдаун такой, как во Франции, с комендантским часом и всем остальным. А что дальше? Что дальше будем делать? Мы же всегда находим баланс между эпидемиологией и экономикой с точки зрения, чтобы и не распространялась болезнь, и не остановить экономику страны", - подчеркнул министр.

Напомним, в Украине зафиксирован антирекорд по количеству летальным случаев от COVID-19.