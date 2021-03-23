Кабмін звільнив держсекретаря Мінмолодьспорту Перевезенцева: у чому причина

Він перейшов на іншу роботу

Він перейшов на іншу роботу

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Кабінет міністрів звільнити Олексія Перевезенцева з посади державного секретаря Міністерства молоді та спорту України у зв’язку з переходом на іншу роботу.

Відповідне розпорядження оприлюднене на Урядовому порталі, пише RegioNews.

"Звільнити Перевезенцева Олексія Юрійовича з посади державного секретаря Міністерства молоді та спорту України у зв’язку з переходом на іншу роботу”, - йдеться у документі.

Кабмін поклав тимчасово, до призначення в установленому порядку державного секретаря Міністерства молоді та спорту, виконання обов’язків держсекретаря на директора департаменту економіки та фінансів Мінмолодьспорту Юрія Музику.

Іншим розпорядженням Перевезенцева призначили першим заступником державного секретаря Кабінету міністрів України.

"Призначити Перевезенцева Олексія Юрійовича першим заступником Державного секретаря Кабінету міністрів України з дати початку фактичного виконання ним посадових обов’язків на зазначеній посаді строком на п’ять років з урахуванням часу призначення на посаду згідно з розпорядженнями Кабінету міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 923 та від 18 березня 2020 р. № 313 з оплатою праці відповідно до законодавства", - сказано в розпорядженні.

Нагадаємо, 17 березня Кабмін звільнив главу "Укрзалізниці" Жмака.