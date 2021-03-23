11:40  23 березня
Дніпро посилює карантин: коли і що заборонено
11:59  23 березня
Працівники театрів виступили за звільнення голови Харківської ОДА
08:11  23 березня
На Донбасі фіксують грубі порушення з боку бойовиків: за добу режим "тиші" порушено 5 разів
UA | RU
UA | RU
23 березня 2021, 14:58 4

Кабмін звільнив держсекретаря Мінмолодьспорту Перевезенцева: у чому причина

23 березня 2021, 14:58 4
Читайте также на русском языке
Він перейшов на іншу роботу
Він перейшов на іншу роботу
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Кабінет міністрів звільнити Олексія Перевезенцева з посади державного секретаря Міністерства молоді та спорту України у зв’язку з переходом на іншу роботу.

Відповідне розпорядження оприлюднене на Урядовому порталі, пише RegioNews.

"Звільнити Перевезенцева Олексія Юрійовича з посади державного секретаря Міністерства молоді та спорту України у зв’язку з переходом на іншу роботу”, - йдеться у документі.

Кабмін поклав тимчасово, до призначення в установленому порядку державного секретаря Міністерства молоді та спорту, виконання обов’язків держсекретаря на директора департаменту економіки та фінансів Мінмолодьспорту Юрія Музику.

Іншим розпорядженням Перевезенцева призначили першим заступником державного секретаря Кабінету міністрів України.

"Призначити Перевезенцева Олексія Юрійовича першим заступником Державного секретаря Кабінету міністрів України з дати початку фактичного виконання ним посадових обов’язків на зазначеній посаді строком на п’ять років з урахуванням часу призначення на посаду згідно з розпорядженнями Кабінету міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 923 та від 18 березня 2020 р. № 313 з оплатою праці відповідно до законодавства", - сказано в розпорядженні.

Нагадаємо, 17 березня Кабмін звільнив главу "Укрзалізниці" Жмака.

Кабмін Україна звільнення робота уряд

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Марафон "Вата Шоу" чи борщ по-полтавськи? У Полтаві нарешті обрали секретаря міськради та заступників мера Мамая
Стабільність по-херсонськи: на зміну виборчим казкам прийшли сірі будні
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віталій Бала
Кирило Сазонов
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua