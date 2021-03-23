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23 березня 2021, 15:59 78

Поліція взялася за розслідування справи щодо звалища львівського сміття на Житомирщині

23 березня 2021, 15:59 78
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Йдеться про більш як 40 т побутового і промислового сміття
Йдеться про більш як 40 т побутового і промислового сміття
Фото з відкритих джерел
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Поліція почала досудове розслідування за фактом несанкціонованого скиду 40 тонн львівського сміття у селі Будичани на Житомирщині.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області, пише RegioNews.

"Поліцейські зафіксували наявність більше 40 т побутового і промислового сміття, серед якого виявили та платіжні документи з р. Львів. Екологи, які прибули разом з правоохоронцями, відібрали проби ґрунту", - йдеться в повідомленні.

За інформацією поліції, частина приміщення цегельного заводу придбав 47-річний підприємець з Київщини, діяльність якого пов'язана зі збором і обробкою відходів.

Втім, ніяких документів на земельну ділянку, де розташовані приміщення, чоловік поліцейським не надав.

Відомості про вказану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 239 (Забруднення або псування земель) КК України. Зараз триває встановлення всіх обставин та причетних осіб

Нагадаємо, 22 березня на Житомирщині люди протестували через сміття зі Львова.

Україна Львів поліція Житомир правоохоронці

 
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