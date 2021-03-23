Поліція взялася за розслідування справи щодо звалища львівського сміття на Житомирщині

Йдеться про більш як 40 т побутового і промислового сміття

Йдеться про більш як 40 т побутового і промислового сміття

Фото з відкритих джерел

Поліція почала досудове розслідування за фактом несанкціонованого скиду 40 тонн львівського сміття у селі Будичани на Житомирщині.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області, пише RegioNews.

"Поліцейські зафіксували наявність більше 40 т побутового і промислового сміття, серед якого виявили та платіжні документи з р. Львів. Екологи, які прибули разом з правоохоронцями, відібрали проби ґрунту", - йдеться в повідомленні.

За інформацією поліції, частина приміщення цегельного заводу придбав 47-річний підприємець з Київщини, діяльність якого пов'язана зі збором і обробкою відходів.

Втім, ніяких документів на земельну ділянку, де розташовані приміщення, чоловік поліцейським не надав.

Відомості про вказану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 239 (Забруднення або псування земель) КК України. Зараз триває встановлення всіх обставин та причетних осіб

Нагадаємо, 22 березня на Житомирщині люди протестували через сміття зі Львова.