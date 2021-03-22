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На Донбасі – п’ять порушень режиму "тиші" від початку доби
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22 березня 2021, 18:56 4

На Донбасі – п’ять порушень режиму "тиші" від початку доби

22 березня 2021, 18:56 4
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На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь
На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь
Фото з відкритих джерел
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Від початку цієї доби, 22 березня, збройні формування Російської Федерації п’ять разів порушили режиму припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід", поблизу населеного пункту Піски російсько-окупаційні війська відкривали вогонь по позиціях українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 та 82 мм.

А неподалік Богданівки, окупанти обстрілювали позиції наших воїнів з автоматичних станкових гранатометів. Поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл позицій українських захисників використовуючи гранатомети різних систем. У передмісті Тарамчук – вогонь вели з великокаліберних кулеметів, - повідомляють у штабі.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Окрім цього, за поточну добу сапери ДСНС України розмінували майже 2 гектари території та передали на знищення 103 вибухонебезпечні предмети.

Як повідомлялося, 20 березня бойовики вбили захисника України. Було зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню.

ООС РФ бойовики обстріли ЗСУ

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