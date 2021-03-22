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На Донбассе – пять нарушений режима "тишины" от начала суток
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22 марта 2021, 18:56 3

На Донбассе – пять нарушений режима "тишины" от начала суток

22 марта 2021, 18:56 3
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На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь в ответ
На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь в ответ
Фото из открытых источников
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От начала этих суток, 22 марта, вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи населенного пункта Пески российско-оккупационные войска открывали огонь по позициям украинских защитников из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм.

А неподалеку Богдановки, оккупанты обстреливали позиции наших воинов из автоматических станковых гранатометов. Вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел позиций украинских защитников, используя гранатометы различных систем. В пригороде Тарамчук – огонь вели из крупнокалиберных пулеметов, - сообщают в штабе.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь в ответ.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ, через Украинскую сторону СЦКК.

Кроме этого, за текущие сутки саперы ГСЧС Украины разминировали почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 103 взрывоопасные предметы.

Как сообщалось, 20 марта боевики убили защитника Украины. Было зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня.

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