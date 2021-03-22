Терористичний акт на Луганщині: на вибухівці підірвався місцевий житель

З місця події вилучено уламки гранати та підривача

З місця події вилучено уламки гранати та підривача

Фото: Facebook

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258 КК України "Терористичний акт" через підрив місцевого жителя на вибуховому пристрої на Луганщині.

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні поліції Луганської області.

Зазначається, що 21 березня до чергової частини Щастинського районного відділу поліції надійшло повідомлення від диспетчера швидкої медичної допомоги про те, що лікарні госпіталізовано 42-річного місцевого мешканця з діагнозом мінно-вибухова травма, осколкові поранення лівої кисті та лівої гомілки.

Так, слідчими було встановлено, що у селі Оріхове-Донецьке Новоайдарського району, яке межує з окупованою територією, троє місцевих мешканців виносили дошки з сараю та вантажили їх у лафет для подальшого транспортування. Під час підняття у сараї дошки з землі стався вибух, внаслідок якого один з чоловіків отримав ушкодження.

Домоволодіння, на території якого стався вибух, знаходиться на околиці населеного пункту, розташоване в безпосередній близькості до лінії розмежування, є не жилим та нічим не огороджене", - йдеться у повідомленні.

З місця події вилучили металеві уламки (ймовірно від гранати Ф-1) та підривача, які будуть спрямовані на експертизу.

Нагадаємо, 17 березня у Дніпрі невідомі підірвали відділення банку.