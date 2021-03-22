В Черкасской области с сегодняшнего дня усиливается карантин - глава ОГА Скичко
Сегодня, 22 марта, на территории Черкасской области усиливаются карантинные ограничения, чтобы избежать попадания в "красную" зону.
Об этом в Facebook сообщил председатель Черкасской ОГА Александр Скичко, передает RegioNews.
Он рассказал, что обратился к главам райгосадминистраций, ОТГ и руководителям городов с просьбой сделать все возможное для избежания локдауна.
Поручил внедрить все возможные превентивные меры и действовать на опережение, пока еще есть такая возможность. Потому что если окажемся в "красной зоне", как сегодня Киев и Одесская область - нам уже придется идти на другие условия", - написал Скичко.
Он также обнародовал перечень запретов и мероприятий, которые будут действовать с 22 марта на территории Черкасской области:
- В общественных заведениях и транспорте будет усилен контроль за использованием средств индивидуальной защиты;
- Просим город увеличить количество общественного транспорта, который выходит на наиболее популярные маршруты, чтобы его разгрузить;
- Расширяем количество койкомест - по области и по городу Черкассы;
- Культмассовые развлекательные и другие мероприятия - под временным запретом;
- Рестораны, кафе, бары, ночные заведения будут работать только до 23:00.
В этих вопросах все мы - ОГА, местное самоуправление, общественность, бизнес - в одной лодке. Надо помогать друг другу. Поскольку наиболее сложная ситуация по области сейчас именно в Черкассах, особое внимание уделим возможности развертывания здесь дополнительных койкомест", - отметил председатель ОГА.
Александр Скичко добавил, что до 25 марта власти области будут следить за соблюдением карантинных ограничений, и в случае массовых нарушений будут идти на более суровые меры.
Все - на моем ежедневном контроле. Но помните: скорость распространения эпидемии - в руках каждого из нас", - подытожил Скичко.
Напомним, ранее Александр Скичко заявил, что Черкасчина - первая область в Украине, которая уже получила вакцину.