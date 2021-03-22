В Черкасской области с сегодняшнего дня усиливается карантин - глава ОГА Скичко

В областном центре будут развернуты дополнительные койко-места

В областном центре будут развернуты дополнительные койко-места

Фото: Черкасская ОГА

Сегодня, 22 марта, на территории Черкасской области усиливаются карантинные ограничения, чтобы избежать попадания в "красную" зону.

Об этом в Facebook сообщил председатель Черкасской ОГА Александр Скичко, передает RegioNews.

Он рассказал, что обратился к главам райгосадминистраций, ОТГ и руководителям городов с просьбой сделать все возможное для избежания локдауна.

Поручил внедрить все возможные превентивные меры и действовать на опережение, пока еще есть такая возможность. Потому что если окажемся в "красной зоне", как сегодня Киев и Одесская область - нам уже придется идти на другие условия", - написал Скичко.

Он также обнародовал перечень запретов и мероприятий, которые будут действовать с 22 марта на территории Черкасской области:

В общественных заведениях и транспорте будет усилен контроль за использованием средств индивидуальной защиты;

Просим город увеличить количество общественного транспорта, который выходит на наиболее популярные маршруты, чтобы его разгрузить;

Расширяем количество койкомест - по области и по городу Черкассы;

Культмассовые развлекательные и другие мероприятия - под временным запретом;

Рестораны, кафе, бары, ночные заведения будут работать только до 23:00.

В этих вопросах все мы - ОГА, местное самоуправление, общественность, бизнес - в одной лодке. Надо помогать друг другу. Поскольку наиболее сложная ситуация по области сейчас именно в Черкассах, особое внимание уделим возможности развертывания здесь дополнительных койкомест", - отметил председатель ОГА.

Александр Скичко добавил, что до 25 марта власти области будут следить за соблюдением карантинных ограничений, и в случае массовых нарушений будут идти на более суровые меры.

Все - на моем ежедневном контроле. Но помните: скорость распространения эпидемии - в руках каждого из нас", - подытожил Скичко.

Напомним, ранее Александр Скичко заявил, что Черкасчина - первая область в Украине, которая уже получила вакцину.