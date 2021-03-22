Кабмін дозволив владі "червоних” областей обмежувати роботу транспорту

22 березня 2021

Стабільність по-херсонськи: на зміну виборчим казкам прийшли сірі будні

Минуло вже трохи більше ста днів, як міський голова Херсона та, станом на сьогодні, ще й нардеп Колихаєв склав присягу. Він відразу попросив не критикувати його пів року, дати попрацювати і розібратис...