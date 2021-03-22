Кабмін дозволив владі "червоних” областей обмежувати роботу транспорту
Кабінет міністрів передав місцевій владі повноваження щодо обмеження роботи транспорту в "червоних" зонах епідемічної небезпеки.
Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає RegioNews.
Тепер регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у кожній області самостійно прийматимуть рішення щодо карантинних обмежень на автотранспорті та залізниці у регіонах "червоної” зони”, - написав Криклій.
За його словами, регіональні комісії тепер мають повноваження забороняти регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним та залізничним транспортом.
Це не стосується:
- Транзитних перевезень;
- Перевезення легковими автомобілями, де кількість пасажирів, включаючи водія, не більше 5-ти осіб без урахування дітей віком до 14 років;
- Перевезення службовим/орендованим автотранспортом підприємств, закладів, установ у межах кількості місць для сидіння і виключно за маршрутами руху, про які поінформовано не менше ніж за 2 дні органи Нацполіції;
- Перевезення пасажирів автотранспортом у міжнародному сполученні за наявності підтвердженого негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19, проведеного не більше ніж за 48 годин.
Також за окремим рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій заборонятиметься посадка пасажирів в автомобільний чи залізничний транспорт міжобласного сполучення, окрім спеціальних залізничних рейсів”, - повідомив Владислав Криклій.
Нагадаємо, мер Одеси розкритикував центральну владу через брак грошей на COVID-хворих.