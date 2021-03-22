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22 березня 2021, 14:44 113

Кабмін дозволив владі "червоних” областей обмежувати роботу транспорту

22 березня 2021, 14:44 113
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Рішенням уряду були розширені повноваження регіонів в питанні карантинних обмежень
Рішенням уряду були розширені повноваження регіонів в питанні карантинних обмежень
Фото: із відкритих джерел
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Кабінет міністрів передав місцевій владі повноваження щодо обмеження роботи транспорту в "червоних" зонах епідемічної небезпеки.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає RegioNews.

Тепер регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у кожній області самостійно прийматимуть рішення щодо карантинних обмежень на автотранспорті та залізниці у регіонах "червоної” зони”, - написав Криклій.

За його словами, регіональні комісії тепер мають повноваження забороняти регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним та залізничним транспортом.

Це не стосується:

  • Транзитних перевезень;
  • Перевезення легковими автомобілями, де кількість пасажирів, включаючи водія, не більше 5-ти осіб без урахування дітей віком до 14 років;
  • Перевезення службовим/орендованим автотранспортом підприємств, закладів, установ у межах кількості місць для сидіння і виключно за маршрутами руху, про які поінформовано не менше ніж за 2 дні органи Нацполіції;
  • Перевезення пасажирів автотранспортом у міжнародному сполученні за наявності підтвердженого негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19, проведеного не більше ніж за 48 годин.

Також за окремим рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій заборонятиметься посадка пасажирів в автомобільний чи залізничний транспорт міжобласного сполучення, окрім спеціальних залізничних рейсів”, - повідомив Владислав Криклій.

Нагадаємо, мер Одеси розкритикував центральну владу через брак грошей на COVID-хворих.

карантин транспорт регіони червона зона повноваження

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