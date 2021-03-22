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22 березня 2021, 12:43 10

Протест ФОПів: підприємці перекрили вулицю біля Кабміну

22 березня 2021, 12:43 10
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Вони хочуть працювати під час посилення карантинних заходів
Фото: Нацполіція
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Учасники руху “SaveFOP”, які сьогодні проводять у Києві акцію протесту проти обмежень для бізнесу під час карантину, прийшли під стіни Кабінету Міністрів та перекрили проїзд по вулиці Грушевського.

Про це повідомляє видання Pavlovsky.news, передає RegioNews.

Мітингувальники пропускають лише громадський транспорт. Вони вимагають зустрічі із прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем.

Рух вулицею Грушевського обмежено в обох напрямках (від вулиці Шовковичної до Петрівської алеї) у зв'язку з проведенням масової акції. Орієнтовно до 15:00. Громадський транспорт — без обмежень", - повідомляє поліція Києва.

Нагадаємо, у Києві підприємці та ФОПи мітингують проти суворого карантину.

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