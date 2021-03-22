МОЗ віднесло Сумську область до "червоної" зони карантину

В Україні станом на 22 березня в "червоній" зоні знаходяться вже вісім областей

В Україні станом на 22 березня в "червоній" зоні знаходяться вже вісім областей

Фото: із відкритих джерел

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті міністерства, передає RegioNews.

Згідно із документом, регіон потрапив до цієї зони, оскільки там перевищено кількість виявлених випадків інфікування COVID-19 (24,7% при нормі не більше 20%), а також рівень госпіталізацій пацієнтів (67,4 при нормі 60).

Станом на 22 березня в Україні вже вісім областей перебувають в "червоній" зоні епідеміологічної небезпеки. Це Київ, а також Київська, Житомирська, Одеська Закарпатська, Івано-Франківська, Сумська та Чернівецька області.

У "помаранчевій" зоні перебувають Львівська, Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Чернігівська, Миколаївська, Хмельницька, Полтавська, Тернопільська, Черкаська і області.

Решта регіонів знаходяться в "жовтій” зоні карантину. Це Херсонська, Харківська, Рівненська, Кіровоградська, Запорізька та Волинська області.

Нагадаємо, у Миколаєві запроваджують суворий карантин, він триватиме від 24 березня до 4 квітня включно.

Раныше повідомляося, що у Сумах вводять двотижневий "тайм-аут”, щоб уникнути "червоної” зони.