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22 березня 2021, 10:52 624

МОЗ віднесло Сумську область до "червоної" зони карантину

22 березня 2021, 10:52 624
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В Україні станом на 22 березня в "червоній" зоні знаходяться вже вісім областей
В Україні станом на 22 березня в "червоній" зоні знаходяться вже вісім областей
Фото: із відкритих джерел
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Міністерство охорони здоров'я вирішило включити до "червоної" зони епідеміологічної небезпеки Сумську область.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті міністерства, передає RegioNews.

Згідно із документом, регіон потрапив до цієї зони, оскільки там перевищено кількість виявлених випадків інфікування COVID-19 (24,7% при нормі не більше 20%), а також рівень госпіталізацій пацієнтів (67,4 при нормі 60).

Станом на 22 березня в Україні вже вісім областей перебувають в "червоній" зоні епідеміологічної небезпеки. Це Київ, а також Київська, Житомирська, Одеська Закарпатська, Івано-Франківська, Сумська та Чернівецька області.

У "помаранчевій" зоні перебувають Львівська, Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Чернігівська, Миколаївська, Хмельницька, Полтавська, Тернопільська, Черкаська і області.

Решта регіонів знаходяться в "жовтій” зоні карантину. Це Херсонська, Харківська, Рівненська, Кіровоградська, Запорізька та Волинська області.

Нагадаємо, у Миколаєві запроваджують суворий карантин, він триватиме від 24 березня до 4 квітня включно.

Раныше повідомляося, що у Сумах вводять двотижневий "тайм-аут”, щоб уникнути "червоної” зони.

коронавірус карантин МОЗ Сумська область червона зона

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