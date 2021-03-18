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18 березня 2021, 21:30 35

У Сумах вводять двотижневий "тайм-аут”, що уникнути "червоної” зони

18 березня 2021, 21:30 35
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Міська влада вважає, що це допоможе уникнути суворих карантинних обмежень
Фото: із відкритих джерел
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Сьогодні, 18 березня у Сумах міська комісія з питань ТЕБ та НС вирішила запровадити на території міста двотижневий “тайм-аут", щоб відтермінувати запровадження суворого локдауну.

Про це у Facebook повідомив мер Сум Олександр Лисенко, передає RegioNews.

Ми всі з вами повинні зробити тайм-аут щодо коронавірусу, щоб не було потім локдауну", - сказав мер.

За його словами, обмеження будуть діяти з 22 березня по 5 квітня. У цей період запровадять дистанційне навчання для учнів 5-11 класів. Учні 1-4 класів продовжать навчання, дитячі садочки будуть працювати. Спортивні події будуть проводитися без глядачів.

Також міська влада рекомендувала своїм підлеглим не проводити очно прийом відвідувачів і перенести всі культурно-масові заходи.

Керівникам комунальних служб перевести приймання громадян в онлайн режим. Керівникам підприємств, установ, організацій не залежно від форм власності, тобто всім, рекомендувати утриматися від проведення всіх масових заходів на підприємствах", - заявив Олександр Лисенко.

"Тайм-аут” у Сумах має затвердити виконавчий комітет міської ради, він збереться на засідання у п’ятницю, 19 березня о 10:00.

Нагадаємо, раніше у Сумах через "помаранчеву” зону заборонили проведення масових заходів.

коронавірус карантин Суми горсовет Олександр Лисенко Обмеження

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