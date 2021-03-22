В Україні стартував другий етап COVID-вакцинації: хто отримає щеплення

У МОЗ заявили про відкриття стаціонарних пунктів вакцинації

У МОЗ заявили про відкриття стаціонарних пунктів вакцинації

Фото: із відкритих джерел

Сьогодні, 22 березня в Україні розпочався другий етап вакцинації від коронавірусу, під час якого будуть робити щеплення сімейним лікарям.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.

З 22 березня в Україні розпочинається чергова ланка другого етапу вакцинації - до організації щеплень окрім мобільних бригад додаються ще стаціонарні пункти щеплень у кількості 565 одиниць... З цього тижня ми переходимо до наступного кроку в межах другого етапу вакцинації — це імунізація сімейних лікарів, які безпосередньо контактують з хворими”, - сказав Степанов.

Міністр уточнив, що будуть розгорнуті 2,5 тис. пунктів вакцинації, на кожному працюватимуть лікар, двоє медпрацівників середньої ланки і реєстратор.

Також продовжиться вакцинація медичних працівників із першого етапу вакцинальної кампанії.

Степанов зазначив, що кампанія вакцинації в Україні передбачає 5 етапів, МОЗ передбачило можливість проведення двох етапів одночасно, це буде відбуватися зараз.

На першому етапі вакцину від коронавірусу отримують лікарі медзакладів, які надають допомогу COVID-хворим. На другому етапі будуть вакцинувати сімейних лікарів, які першими контактують з інфікованими.

Після доправлення нових партій вакцини до другого етапу вакцинальної кампанії будуть долучені працівники соціальної сфери, громадського здоров’я та люди віком за 80. Вакцинація цієї категорії громадян, які вже попередньо записалися на щеплення через сімейних лікарів або через додаток "Дія" чи контакт-центр МОЗ, має розпочатися з 29 березня”, - сказав міністр.

Нагадаємо, раніше Степанов пояснив, яким чином пришвидшиться вакцинація в Україні.