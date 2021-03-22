Минздрав отнес Сумскую область в "красную" зону карантина

В Украине по состоянию на 22 марта в "красной" зоне находятся уже восемь областей

В Украине по состоянию на 22 марта в "красной" зоне находятся уже восемь областей

Фото: из открытых источников

Министерство здравоохранения решило включить в "красную" зону эпидемиологической опасности Сумскую область.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте министерства, передает RegioNews. Согласно документу, регион попал в эту зону, поскольку там превышено количество выявленных случаев инфицирования COVID-19 (24,7% при норме не более 20%), а также уровень госпитализаций пациентов (67,4 при норме 60 ). По состоянию на 22 марта в Украине уже восемь областей находятся в "красной" зоне эпидемиологической опасности. Это Киев, а также Киевская, Житомирская, Одесская Закарпатская, Ивано-Франковская, Сумская и Черновицкая области. В "оранжевой" зоне находятся Львовская, Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Черниговская, Николаевская, Хмельницкая, Полтавская, Тернопольская, Черкасская и области. Остальные регионы находятся в "желтой" зоне карантина. Это Херсонская, Харьковская, Киевская, Кировоградская, Запорожская и Волынская области. Напомним, в Николаеве вводят строгий карантин, он продлится с 24 марта до 4 апреля включительно. Ранее сообщалось, что в Сумах вводят двухнедельный "тайм-аут", чтобы избежать "красной" зоны.

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