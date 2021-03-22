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22 марта 2021, 10:52 624

Минздрав отнес Сумскую область в "красную" зону карантина

22 марта 2021, 10:52 624
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В Украине по состоянию на 22 марта в "красной" зоне находятся уже восемь областей
В Украине по состоянию на 22 марта в "красной" зоне находятся уже восемь областей
Фото: из открытых источников
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Министерство здравоохранения решило включить в "красную" зону эпидемиологической опасности Сумскую область.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте министерства, передает RegioNews.

Согласно документу, регион попал в эту зону, поскольку там превышено количество выявленных случаев инфицирования COVID-19 (24,7% при норме не более 20%), а также уровень госпитализаций пациентов (67,4 при норме 60 ).

По состоянию на 22 марта в Украине уже восемь областей находятся в "красной" зоне эпидемиологической опасности. Это Киев, а также Киевская, Житомирская, Одесская Закарпатская, Ивано-Франковская, Сумская и Черновицкая области.

В "оранжевой" зоне находятся Львовская, Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Черниговская, Николаевская, Хмельницкая, Полтавская, Тернопольская, Черкасская и области.

Остальные регионы находятся в "желтой" зоне карантина. Это Херсонская, Харьковская, Киевская, Кировоградская, Запорожская и Волынская области.

Напомним, в Николаеве вводят строгий карантин, он продлится с 24 марта до 4 апреля включительно.

Ранее сообщалось, что в Сумах вводят двухнедельный "тайм-аут", чтобы избежать "красной" зоны.

коронавирус карантин Минздрав Сумская область красная зона

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