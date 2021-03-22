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22 березня 2021, 09:02 14

Коронавірус в Україні: з початку пандемії померли 30 тисяч осіб

22 березня 2021, 09:02 14
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За добу госпіталізували 3026 осіб
За добу госпіталізували 3026 осіб
Фото: AFP
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В Україні за 14 березня COVID-19 діагностували у 7893 осіб, зафіксовано 157 летальних випадків, 2993 пацієнти одужали.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

7893 нових випадки COVID-19 зафіксовано в Україні на 22 березня. Серед захворілих - 413 дітей і 161 медпрацівник", - повідомив міністр.

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській (937), Одеській (745), Житомирській (580), Київській (557) та Вінницькій (513) областях.

Було здійснено тестувань за добу - 34 129 (в тому числі методом ПЛР - 21 611, методом ІФА - 4418, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 8100).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 1 554 256 осіб;
  • одужало - 1 260 842 особи;
  • летальних результатів - 30 098;
  • проведено ПЛР-тестів - 7 681 388.

Нагадаємо, днями раніше в Україні виявили 15 292 нових випадків коронавірусу.

коронавірус карантин ушпиталення МОЗ пандемія

 
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