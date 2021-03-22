Лікарні Харкова переповнені пацієнтами з коронавірусом: місця закінчуються

Хворих вже везуть до лікарні Чугуєва і Богодухова

Хворих вже везуть до лікарні Чугуєва і Богодухова

Фото: newsroom.kh.ua

Станом на 21 березня, у Харківській обласній інфекційній лікарні перебувало 296 пацієнтів з тяжким перебігом хвороби. Всього лікарня розрахована на 300 ліжко-місць.

Як передає RegioNews, про це повідомив лікар-інфекціоніст, консультант обласної інфекційної лікарні Володимир Корсунов у коментарі Newsroom.

За його словами, відділення реанімації заповнені повністю.

Водночас ексрадник Харківської ОДА, волонтер Наталя Попова опублікував у Facebook фото з Харківської міської лікарні №13, на якому видно що стоять в коридорах ліжка з пацієнтами.

За її інформацією, дві останні ночі швидкі везли пацієнтів з коронавірусом з Харкова до лікарні Богодухова і Чугуєва, і тепер ці медустанови теж заповнені. Крім цього, місць з киснем у лікарні вже не залишилося.

ОДА в особі профільного заступника визнала, що у нас проблеми з доступом до кисню. Але знову подали неправдиву статистику на міністерство охорони здоров'я. ДОЗ взагалі існує в своїй реальності", - пише Попова.

Нагадаємо, що через гуляння, влаштовані Тереховим, у Харкові стрибок захворюваності ковідом.

Раніше ми писали, що Терехов особистим прикладом веде Харків в "лідери" по ковіду.

Крім того, в Харкові у "чорнобильській" лікарні створять 50 місць для COVID-пацієнтів.