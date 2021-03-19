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19 березня 2021, 22:18 4

"Лікарі працюють у режимі нон-стоп": Труханов повідомив про посилення карантину в Одесі

19 березня 2021, 22:18 4
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Фото з відкритих джерел
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Мер Одеси Геннадій Труханов записав відеозвернення до одеситів через загострення коронавірусної епідемії у місті. У зв'язку з тим, що Одеса віднесена до «помаранчевого» рівня епідемічної безпеки буде діяти посилений карантин.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відеозвернення мера Одеси.

Геннадій Труханов підкреслив, що "обраних" більше не буде. Правила повинні виконувати всі. Відповідальність за це Труханов поклав на поліцію. Мер також підкреслив необхідність усім носити маски в громадському транспорті.

З сьогоднішнього дня заборонені всі нічні дискотеки і робота нічних клубів. Ресторани перестають приймати відвідувачів у нічний час. Послуги громадського харчування можна надавати в тому разі, якщо заклад буде заповнений менш ніж на 50% посадкових місць. Заборонена діяльність установ з організації дозвілля, у тому числі проведення святкових заходів, банкетів, майстер-класів, публічних подій тощо. Заборонена робота всіх засобів розміщення, крім готелів.

Ситуації, коли одним суб'єктам підприємницької діяльності можна все, а інших показово штрафують, неприпустимі, - сказав Труханов, звертаючись до правоохоронців.

Заборонена діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, крім тих, які приймають не більше одного відвідувача на десять квадратних метрів.

В музеях, бібліотеках може перебувати не більше однієї людини на десять квадратних метрів;

У торгово-розважальних центрах та закладах побутового обслуговування повинно знаходитися не більше однієї людини на десять квадратних метрів.



Як повідомлялося, в Україні кількість COVID-хворих і госпіталізованих продовжує зростати. Найбільше нових випадків в Києві (1210) і Львівській області (1140).

коронавірус Одеса мер COVID-19 пандемія Геннадій Труханов

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