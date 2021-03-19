У Станиці Луганській почали безкоштовно тестувати мешканців ОРДЛО

Це дозволяє швидко виявити захворювання COVID-19 в осіб з непідконтрольної території

Це дозволяє швидко виявити захворювання COVID-19 в осіб з непідконтрольної території

Фото: із відкритих джерел

На контрольному пункті в’їзду-виїзду "Станиця Луганська" місцева влада розпочала безкоштовно проводити тестування громадян на коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба Луганської ОДА, передає RegioNews.

Сьогодні на КПВВ "Станиця Луганська” було вперше проведено безкоштовне експрес-тестування на коронавірус для громадян України, які перетинають лінію зіткнення”, - йдеться в повідомленні.

В облдержадміністрації додали, що станом на 15 годину 19 березня, безкоштовно протестували на наявність коронавірусу 36 осіб.

Головна лікарка Станично-Луганського центру первинної медико-санітарної допомоги Світлана Семененко стверджує, що тестування дозволяє швидко виявити захворювання COVID-19 в осіб з непідконтрольної території.

Вона каже, що результат людина отримує протягом 15 хвилин від моменту взяття аналізу.

Задля убезпечення розповсюдженню захворювання, з особами, у яких буде виявлено коронавірус, укладатиметься медична декларація з місцевими лікарями”, - додали в адміністрації.

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