12:18  19 березня
Київ потрапив до "червоної” зони карантину — дані МОЗ
10:49  19 березня
На Київщині голову ОТГ та його заступника викрили на хабарництві
18:02  19 березня
В зоні ООС спостерігається "тиша”, обстрілів не зафіксовано - штаб
UA | RU
UA | RU
19 березня 2021, 17:50 4

У Станиці Луганській почали безкоштовно тестувати мешканців ОРДЛО

19 березня 2021, 17:50 4
Читайте также на русском языке
Це дозволяє швидко виявити захворювання COVID-19 в осіб з непідконтрольної території
Це дозволяє швидко виявити захворювання COVID-19 в осіб з непідконтрольної території
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

На контрольному пункті в’їзду-виїзду "Станиця Луганська" місцева влада розпочала безкоштовно проводити тестування громадян на коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба Луганської ОДА, передає RegioNews.

Сьогодні на КПВВ "Станиця Луганська” було вперше проведено безкоштовне експрес-тестування на коронавірус для громадян України, які перетинають лінію зіткнення”, - йдеться в повідомленні.

В облдержадміністрації додали, що станом на 15 годину 19 березня, безкоштовно протестували на наявність коронавірусу 36 осіб.

Головна лікарка Станично-Луганського центру первинної медико-санітарної допомоги Світлана Семененко стверджує, що тестування дозволяє швидко виявити захворювання COVID-19 в осіб з непідконтрольної території.

Вона каже, що результат людина отримує протягом 15 хвилин від моменту взяття аналізу.

Задля убезпечення розповсюдженню захворювання, з особами, у яких буде виявлено коронавірус, укладатиметься медична декларація з місцевими лікарями”, - додали в адміністрації.

Нагадаємо, ОБСЄ зафіксувала в Донецькій області за добу 44 порушення перемир'я.

коронавірус ОРДЛО КПВВ Луганщина Луганська область тести

У Київській області з 21 березня посилюється карантин - ОДА
19 березня 2021, 15:59
Рада пішла на карантин через локдаун у Києві
19 березня 2021, 13:45
Локдаун у Києві: ресторанам в готелях дозволили працювати 5 годин на день
19 березня 2021, 12:59
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
АТБ-Житомирщина: для чого олігарх Буткевич підім’яв під себе весь регіон
Довибори на Донбасі: Ахметов перемагає з надмірним успіхом
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Юрій Чевордов
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram