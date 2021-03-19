В фирмах родственников Медведчука и Козака на Закарпатье проходят обыски, - СМИ

Следователи проверяют факты незаконного завладения земельными участками

Следователи проверяют факты незаконного завладения земельными участками

Фото: из открытых источников

Сегодня, 19 марта на территории Закарпатской области работники Нацполиции и прокуратуры проводят обыски в фирмах родственников народных депутатов от ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в Офисе генпрокурора, передает RegioNews.

Сейчас идут обыски. Задействованы прокуратура и Нацполиция", - сообщает источник.

Известно, что обыски проходят в рамках расследования дела о возможном незаконном завладении земельным участком фирмой жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко. На участке был построен оздоровительный комплекс "Паражин".

Также правоохранители обыскивают предприятие "Керамбуд", которым владеет брат Медведчука Сергей Медведчук, а также брат Тараса Козака Богдан Козак.

По этому делу следователи проверяют факты самовольного захвата земельного участка и незаконной добычи полезных ископаемых.

Напомним, 11 марта сообщалось, что проводятся массовые обыски на сети автозаправок, которые СМИ связывают с Медведчуком.

2 февраля своим указом президент Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.