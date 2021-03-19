НАБУ перевіряє нардепів "ОПЗЖ" Льовочкіних на причетність до розкрадання держкоштів - Схеми

Кошти виводились із держбюджету під скупку землі на Закарпатті

Кошти виводились із держбюджету під скупку землі на Закарпатті

Фото: radiosvoboda.org

Національне антикорупційне бюро проводить перевірку народних депутатів від "ОПЗЖ" Сергія та Юлію Льовочкіних щодо їх можливої причетності до розкрадання коштів Держінвестпроекту.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Схеми".

Як йдеться у повідомленні, мова йде про гроші, які були призначені на реалізацію проєкту "Олімпійська надія" Віктора Януковича.

Так, у виданні оприлюднили розслідування про ймовірну причетність Льовочкіних до скупки землі на Закарпатті під Олімпіаду за виведені з бюджету гроші.

Журналісти проаналізували листування екскерівника Держінвестпроекту Владислава Каськіва, а також особистих помічників та довірених осіб нардепів від ОПЗЖ Сергія та Юлії Льовочкіних. Електронні листи охоплюють період з 2014 по 2016 роки.

Відповідно до цих листів, Льовочкіна була причетна до управління рахунками австрійської компанії Teleferic Holdings GMBH, через яку, за версією НАБУ, виводили бюджетні кошти, призначені на реалізацію проєкту "Олімпійська надія", коли Держінвестпроектом керував Владислав Каськів.

Проєкт "Олімпійська надія" так і не був реалізований, зокрема через те, що призначені на нього гроші, були виведені в офшори, повідомляють журналісти.

Зазначається, що наразі розкрадання коштів розслідує НАБУ, а ці землі арештовані в рамках розслідування. Також повыдомляэться, що серед підозрюваних у справі - рідний та двоюрідний брати Владислава Каськіва, який у 2010-2014 роках очолював Держінвестпроєкт і відповідав за реалізацію "Олімпійської надії".

Крім того, Офіс президента Зеленського відновив цей проєкт. У липні 2020 року голова Офісу президента Андрій Єрмак прозвітував про успішні перемовини з австрійським інвестором Гернотом Ляйтнером, який презентував на Банковій проєкт гірськолижного курорту у Боржаві.

За даними "Схем", саме на цього австрійця була оформлена компанія Teleferic, включно з періодом, коли рахунками компанії, як свідчить листування, управляли з офісу Юлії Льовочкіної.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила колишнього топменеджера "Укрзалізниці" на розкраданні 58 мільйонів.