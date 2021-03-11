Проводяться масові обшуки на мережі автозаправок, які ЗМІ пов’язують з Медведчуком

Розслідують оборудку з ухиленням від сплати податків на 240 млн грн

Розслідують оборудку з ухиленням від сплати податків на 240 млн грн

Фото з відкритих джерел

Про обшуки повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Орієнтовна сума ухилення від сплати податків становить близько 240 млн грн. Кримінальне провадження розпочато за статтями Кримінального кодексу:

ч. 3 ст. 209 (легалізація чи відмивання майна, одержаного злочинним шляхом),

ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків),

ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем),

ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення підакцизних товарів).

У межах кримінального провадження правоохоронці задокументували організацію масштабної протиправної схеми обігу та реалізації неякісних нафтопродуктів. Встановлено, що у такий спосіб організатори свідомо ухилялися від сплати податків до держбюджету чим завдали збитків у великих розмірах.

На теперішній час проводиться понад 140 санкціонованих обшуків у 13 офісних приміщеннях, 7 нафтобазах, 13 морських суднах, 105 автозаправних станціях та 2 відділах митного оформлення, - йдеться в повідомленні.

Наразі проводяться заходи за участю працівників Державної фіскальної служби, Держпраці та Держпродспоживслужби, спрямовані на збір доказів і відомостей, що стосуються обставин вчинених кримінальних правопорушень.

Досудове розслідування триває та здійснюється за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Як повідомляє enkorr.ua, обшуки проводять на объектах Glusco. За даними ЗМІ, мережу контролюють структури з оточення Віктора Медведчука.

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