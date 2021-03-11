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11 березня 2021, 17:23 788

Проводяться масові обшуки на мережі автозаправок, які ЗМІ пов’язують з Медведчуком

11 березня 2021, 17:23 788
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Розслідують оборудку з ухиленням від сплати податків на 240 млн грн
Розслідують оборудку з ухиленням від сплати податків на 240 млн грн
Фото з відкритих джерел
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СБУ викрила масштабну оборудку з «тіньової» реалізації неякісних нафтопродуктів.

Про обшуки повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Орієнтовна сума ухилення від сплати податків становить близько 240 млн грн. Кримінальне провадження розпочато за статтями Кримінального кодексу:

ч. 3 ст. 209 (легалізація чи відмивання майна, одержаного злочинним шляхом),

ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків),

ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем),

ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення підакцизних товарів).

У межах кримінального провадження правоохоронці задокументували організацію масштабної протиправної схеми обігу та реалізації неякісних нафтопродуктів. Встановлено, що у такий спосіб організатори свідомо ухилялися від сплати податків до держбюджету чим завдали збитків у великих розмірах.

На теперішній час проводиться понад 140 санкціонованих обшуків у 13 офісних приміщеннях, 7 нафтобазах, 13 морських суднах, 105 автозаправних станціях та 2 відділах митного оформлення, - йдеться в повідомленні.

Наразі проводяться заходи за участю працівників Державної фіскальної служби, Держпраці та Держпродспоживслужби, спрямовані на збір доказів і відомостей, що стосуються обставин вчинених кримінальних правопорушень.

Досудове розслідування триває та здійснюється за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Як повідомляє enkorr.ua, обшуки проводять на объектах Glusco. За даними ЗМІ, мережу контролюють структури з оточення Віктора Медведчука.

Нагадаємо, 19 лютого рішенням РНБО введені санкції проти Віктора Медведчука і Оксани Марченко. Санкції вводяться розслідування СБУ за фінансування тероризму.

РНБО хоче повернути державі "трубу Медведчука". По території України проходить 1433 км трубопроводу.

Ввечері, 20 лютого, президент Зеленський підписав указ про санкції проти Медведчука і Марченко

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