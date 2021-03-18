"Не айкос-френдлі": Стефанчук запропонував заборонити курити в стінах парламенту

Так він відреагував на скаргу нардепа від ОПЗЖ, якому "смердить"

Так він відреагував на скаргу нардепа від ОПЗЖ, якому "смердить"

Фото з відкритих джерел

Перший віцеспікер ВР закликав нардепів використовувати айкоси для куріння лише у відведених для цього місцях, посилаючись на «повагу до прав людини».

Про це перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук сказав сьогодні на засіданні парламенту, передає RegioNews.

Нардеп від "Опозиційної платформи – За життя” Олександр Лукашев у своєму виступі повідомив, що начебто біля входу до сесійної зали ВР "знепритомнів поліцейський” - тому що він задихається від "того штину від IQOSів".

Там у кулуарах неможливо знаходитися. І поліцейський звернувся до мене як до народного депутата з проханням озвучити цю ситуацію. Бо він не може далі виконувати свої професійні обов’язки, – поскаржився Лукашев, закликавши Стефанчука "зробити оголошення”.

Також Лукашев поскражився на те, що "журналісти з неопозиційних ЗМІ... створили неможливу атмосферу в чоловічому туалеті".

Стефанчук висловив цілковиту згоду з Лукашевим щодо айкосів, але не відреагував на "атмосферу в чоловічих туалетах".

Ви абсолютно правильно сказали. Хочу звернутися до апарату Верховної Ради, до народних депутатів: Верховна Рада не є IQOS Friendly, тому я дуже прошу використовувати їх лише у відведених місцях, – наголосив Стефанчук

Він також запевнив, що буде дуже вдячний за це нардепам, "тому що повага до прав людини починається з того, що ми створюємо необхідні можливості".

Борці права користувачів IQOSів, яких чимало в Раді і в ОП, у дискусію не вступали.

Довідка

IQOS ("айкос”) – система нагрівання тютюну. Під час роботи приладу відбувається нагрівання пресованого тютюнового продукту і виділення аерозолів, що містять нікотин та інші хімічні речовини, які споживаються курцями шляхом вдихання.