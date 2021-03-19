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19 березня 2021, 15:59 4

У Київській області з 21 березня посилюється карантин - ОДА

19 березня 2021, 15:59 4
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Фото: із відкритих джерел
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Із 21 березня на території Київської області для запобігання поширенню COVID-19 посилюються карантинні обмеження.

Про це під час брифінгу повідомив голова Київської ОДА Василь Володін, передає RegioNews.

Сьогодні було зібрано позачергове засідання обласної комісії з надзвичайних ситуацій та прийнято рішення про посилення карантинних обмежень на території регіону”, - заявив Володін.

Від неділі, 21 березня, на території регіону заборонено:

  • перевезення пасажирів на автобусних маршрутах, трамваях, тролейбусах в кількості понад 50% місць для сидіння;
  • проведення богослужінь, якщо не дотримана вимога 10 кв. м на одну особу;
  • приймання відвідувачів барами, ресторанами, кафе, крім адресної доставки та замовлень на виніс;
  • робота торговельно-розважальних та дитячо-розважальних центрів;
  • робота непродовольчих ринків та ярмарків;
  • обмежена робота ресторанів в готелях.

Крім того, школярі після канікул будуть навчатися дистанційно. Дитячі садки і початкові школи продовжать працювати.

Дозволено роботу магазинів продовольчої групи, аптек, зоомагазинів, магазинів побутової хімії, та торгівлі квітами. Там має бути не більше 1 покупця на 20 квадратних метрів приміщення;

У разі поліпшення показників протягом тижня ми зможемо повернутися до цього питання і скоротити обмеження. Поки ситуація, на жаль, критична", - наголосив Володін.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Київську область хочуть закрити на жорсткий карантин, там є проблеми з поширенням коронавірусу.

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