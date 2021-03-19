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19 марта 2021, 15:59 14

В Киевской области с 21 марта усиливается карантин - ОГА

19 марта 2021, 15:59 14
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Фото: из открытых источников
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С 21 марта на территории Киевской области для предотвращения распространения COVID-19 усиливаются карантинные ограничения.

Об этом во время брифинга сообщил председатель Киевской ОГА Василий Володин, передает RegioNews.

Сегодня было собрано внеочередное заседание областной комиссии по чрезвычайным ситуациям и принято решение об усилении карантинных ограничений на территории региона", - заявил Володин.

С воскресенья, 21 марта, на территории региона запрещено:

  • перевозки пассажиров на автобусных маршрутах, трамваях, троллейбусах в количестве более 50% мест для сидения;
  • проведение богослужений, если не соблюдено требование 10 кв. м на одного человека;
  • прием посетителей барами, ресторанами, кафе, кроме адресной доставки и заказов на вынос;
  • работа торгово-развлекательных и детско-развлекательных центров;
  • работа непродовольственных рынков и ярмарок;
  • ограничена работа ресторанов в гостиницах.

Кроме того, школьники после каникул будут учиться дистанционно. Детские сады и начальные школы продолжат работать.

Разрешена работа магазинов продовольственной группы, птек, зоомагазинов, магазинов бытовой химии и торговли цветами. Там должно быть не более 1 покупателя на 20 квадратных метров помещения;

В случае улучшения показателей в течение недели мы сможем вернуться к этому вопросу и сократить ограничения. Пока ситуация, к сожалению, критическая", - отметил Володин.

Напомним, ранее сообщалось, что Киевскую область хотят закрыть на жесткий карантин, там есть проблемы с распространением коронавируса.

коронавирус карантин ОГА Киевская область Ограничение

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