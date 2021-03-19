В Киевской области с 21 марта усиливается карантин - ОГА
С 21 марта на территории Киевской области для предотвращения распространения COVID-19 усиливаются карантинные ограничения.
Об этом во время брифинга сообщил председатель Киевской ОГА Василий Володин, передает RegioNews.
Сегодня было собрано внеочередное заседание областной комиссии по чрезвычайным ситуациям и принято решение об усилении карантинных ограничений на территории региона", - заявил Володин.
С воскресенья, 21 марта, на территории региона запрещено:
- перевозки пассажиров на автобусных маршрутах, трамваях, троллейбусах в количестве более 50% мест для сидения;
- проведение богослужений, если не соблюдено требование 10 кв. м на одного человека;
- прием посетителей барами, ресторанами, кафе, кроме адресной доставки и заказов на вынос;
- работа торгово-развлекательных и детско-развлекательных центров;
- работа непродовольственных рынков и ярмарок;
- ограничена работа ресторанов в гостиницах.
Кроме того, школьники после каникул будут учиться дистанционно. Детские сады и начальные школы продолжат работать.
Разрешена работа магазинов продовольственной группы, птек, зоомагазинов, магазинов бытовой химии и торговли цветами. Там должно быть не более 1 покупателя на 20 квадратных метров помещения;
В случае улучшения показателей в течение недели мы сможем вернуться к этому вопросу и сократить ограничения. Пока ситуация, к сожалению, критическая", - отметил Володин.
Напомним, ранее сообщалось, что Киевскую область хотят закрыть на жесткий карантин, там есть проблемы с распространением коронавируса.