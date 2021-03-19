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19 березня 2021, 14:16 423

РНБО може зупинити рух транспорту в Києві - нардеп

19 березня 2021, 14:16 423
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Фото: із відкритих джерел
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Рада національної безпеки та оборони під час сьогоднішнього засідання може заборонити рух громадського транспорту у Києві.

Про це в коментарі видання VESTI заявила народний депутат від "Слуги народу” Ірина Верещук, передає RegioNews.

За її словами, транспорт можуть зупинити через потрапляння столиці у "червону” зону карантину. Поки що він працює в штатному режимі.

Це буде означати повний локдаун. Багато людей можуть залишитися без засобів до існування, тому, такі питання потрібно обмірковувати дуже уважно, і я сподіваюся, що на засіданні РНБО це питання піднімуть", - сказала Верещук.

Водночас голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що Кабінет Міністрів не давав такої рекомендації, і місцева влада може самостійно ухвалювати такі рішення.

Засідання РНБО розпочнеться сьогодні, 19 березня о 17:00.

Напомним, за даними МОЗ, Київ потрапив до "червоної” зони карантину, раніше столиця перебувала у "помаранчевій” зоні епідеміологічної небезпеки.

РНБО Київ карантин транспорт червона зона

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