РНБО може зупинити рух транспорту в Києві - нардеп
Рада національної безпеки та оборони під час сьогоднішнього засідання може заборонити рух громадського транспорту у Києві.
Про це в коментарі видання VESTI заявила народний депутат від "Слуги народу” Ірина Верещук, передає RegioNews.
За її словами, транспорт можуть зупинити через потрапляння столиці у "червону” зону карантину. Поки що він працює в штатному режимі.
Це буде означати повний локдаун. Багато людей можуть залишитися без засобів до існування, тому, такі питання потрібно обмірковувати дуже уважно, і я сподіваюся, що на засіданні РНБО це питання піднімуть", - сказала Верещук.
Водночас голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що Кабінет Міністрів не давав такої рекомендації, і місцева влада може самостійно ухвалювати такі рішення.
Засідання РНБО розпочнеться сьогодні, 19 березня о 17:00.
Напомним, за даними МОЗ, Київ потрапив до "червоної” зони карантину, раніше столиця перебувала у "помаранчевій” зоні епідеміологічної небезпеки.