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19 березня 2021, 09:39 240

Київську область хочуть закрити на жорсткий карантин

19 березня 2021, 09:39 240
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В області є проблеми з поширенням коронавірусу, вважають в ОП
Фото: capital.ua
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Через погіршення ситуації із розповсюдженням коронавірусної інфекції, в Офісі президента розглядають можливість закриття Київської області на жорсткий карантин після введення локдауну у Києві.

Як передає RegioNews, про це заявив заступник голови ОП Кирило Тимошенко в ефірі програми "Право на владу".

Зараз зроблено так, що закривають саме регіони. В Києві зараз погано. Франківщина, Закарпаття, Житомирщина Вінниччина - закриті. Але, наприклад, на Дніпропетровщині чи на Харківщині є вільні місця. 30% зайнятості ліжок, навіщо зачиняти там регіон? Саме тому йдемо зараз зачиненням саме регіонів", - сказав Тимошенко.

За його словами, зачиняються регіони, оскільки місцева влада "краще бачить", що відбувається на їхній території.

Думаю, що Київська область зараз також буде зачинятися, тому що там є проблеми", - заявив Тимошенко.

Нагадаємо, раніше Кличко заявив, що у Києві з 20 березня вводять локдаун.

коронавірус карантин Офіс президента область локдаун

 
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