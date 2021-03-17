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17 березня 2021, 14:51 415

На Київщині внаслідок пожежі на підприємстві загинуло дві людини

17 березня 2021, 14:51 415
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Рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка та рештки невідомої особи
Рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка та рештки невідомої особи
Фото: ДСНС
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Сьогодні, 17 березня, відбулося загоряння котельні на підприємстві у с. Головурів на вул. Лісовій. До ліквідації надзвичайної ситуації залучено 11 осіб особового складу ДСНС і 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

До прибуття рятувальників пожежу було ліквідовано силами місцевої пожежної охорони с. Головуров.

Виявлено тіло загиблого чоловіка та рештки невідомої особи. Вогнем знищено ліжко та внутрішнє оздоблення приміщення, пошкоджено два котли та обладнання", - йдеться в повідомленні.

Причина виникнення пожежі наразі встановлюється

Нагадаємо, 12 березня у Києві горів будинок для людей похилого віку.

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