У Запоріжжі чоловік влаштував стрілянину у перехожих

Жертв та постраждалих немає

Жертв та постраждалих немає

Фото: Facebook

У Запоріжжі правоохоронці затримали 33-річного чоловіка, який влаштував перестрілку в центрі міста. Під час перевірки патрульні виявили, що місцевий мешканець перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції в Запорізькій області, передає RegioNews.

Патрульні отримали два виклики від перехожих про те, що на проспекті Соборному невідомий здійснює постріли зі зброї. Заявники додали прикмети порушника.

Неподалік від місця події інспектори помітили, схожого за описом чоловіка. Ним виявився 33-річний місцевий житель.

Чоловік був з явними ознаками алкогольного сп’яніння та поводився неадекватно. Під час поверхневої перевірки патрульні виявили в нього предмет, схожий на пістолет й газовий балончик", - повідомили у поліції.

Наразі справою займається слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, чиновник Миколаївської ОДА влаштував перегони з патрульними і пропонував їм хабар.