Директора запорожской больницы, где произошел смертельный пожар, отстранили

Областные депутаты создали специальную комиссию, которая проведет расследование причин пожара

Областные депутаты создали специальную комиссию, которая проведет расследование причин пожара

Фото: Суспільне

В Запорожье депутаты областного совета во время сессии проголосовали за проведение служебного расследования в отношении директора областной инфекционной больницы Владимира Шинкаренко.

Об этом сообщает Суспільне, передает RegioNews.

Расследование будет проводить депутатская комиссия, а руководителя медицинского учреждения отстранили от должности на два месяца.

За такое решение проголосовали 45 депутатов облсовета из 76 зарегистрированных.

На время расследования отстранить Владимира Шинкаренко от должности. Потому что больница - это коммунальное учреждение, и мы, депутаты, должны сами выяснить, кто из персонала виноват в случившемся. Поговорить с людьми и во всем разобраться. Это - наша святая обязанность. Причем, в любом случае мы не будем мешать работе правоохранительных органов", - сказала депутат Зинаида Лех.

Владимир Шинкаренко, который присутствовал на сессии, заявил, что оценивает такое решение облсовета отрицательно.

По его словам, на данный момент идет очень стрессовая нагрузка на инфекционную больницу, поэтому снимать себя с должности считает нецелесообразным. Он не смог ответить на вопрос, будет ли обжаловать решение облсовета в суде.

Вместо того, чтобы помочь - присылают постоянные проверки. Каждый что-то свое ищет. Врачи постоянно должны что-то писать и объяснять. Хотя наша больница на костях вытягивает область из пандемии COVID-19. И пусть, время покажет кто прав", - заявил Шинкаренко.

Напомним, ночью 4 февраля в инфекционной больнице Запорожья произошел пожар: погиб врач и трое пациентов. В ликвидации пожара было задействовано 60 пожарных.

Впоследствии сообщалось, что главврач Запорожской больницы не видит вины завхоза в трагическом пожаре в медучреждении. Он призвал следствие искать причину трагедии в особенностях работы аппаратов ИВЛ.