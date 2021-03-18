Зеленський скликає на п’ятницю чергове засідання РНБО — ЗМІ

Порядок денний засідання поки що не відомий

Порядок денний засідання поки що не відомий

Фото: із відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський на п’ятницю, 19 березня скликає засідання Ради національної безпеки та оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на джерело в Офісі президента, передає RegioNews.

Попередньо відомо, що засідання розпочнеться о 17:00.

Як розповів співрозмовник видання, прийняття особливо гучних та сенсаційних рішень під час засідання РНБО не очікується.

За підсумками минулого засідання Рада нацбезпеки та оборони доручила СБУ встановити обставини розробки і підписання "Харківських угод”.

Нагадаємо, секретар РНБО Данілов заявив, що депутатів, які голосували за "Харківські угоди”, перевірить СБУ. Після схвалення Радою цих угод у 2010 році російський флот залишився в Криму.

Раніше, 28 січня, ДБР повідомило Януковичу про підозру в держзраді за "Харківські угоди". Цим він штучно створив умови для збільшення військової присутності Росії в Криму.