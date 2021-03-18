Зеленський скликає на п’ятницю чергове засідання РНБО — ЗМІ
Президент України Володимир Зеленський на п’ятницю, 19 березня скликає засідання Ради національної безпеки та оборони України.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на джерело в Офісі президента, передає RegioNews.
Попередньо відомо, що засідання розпочнеться о 17:00.
Як розповів співрозмовник видання, прийняття особливо гучних та сенсаційних рішень під час засідання РНБО не очікується.
За підсумками минулого засідання Рада нацбезпеки та оборони доручила СБУ встановити обставини розробки і підписання "Харківських угод”.
Нагадаємо, секретар РНБО Данілов заявив, що депутатів, які голосували за "Харківські угоди”, перевірить СБУ. Після схвалення Радою цих угод у 2010 році російський флот залишився в Криму.
Раніше, 28 січня, ДБР повідомило Януковичу про підозру в держзраді за "Харківські угоди". Цим він штучно створив умови для збільшення військової присутності Росії в Криму.