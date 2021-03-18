Зеленский созывает на пятницу очередное заседание СНБО - СМИ

Повестка дня заседания пока не известна

Повестка дня заседания пока не известна

Фото: из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 19 марта созывает заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в Офисе президента, передает RegioNews.

Предварительно известно, что заседание начнется в 17:00.

Как рассказал собеседник издания, принятия особенно громких и сенсационных решений во время заседания СНБО не ожидается.

По итогам прошедшего заседания Совет нацбезопасности и обороны поручил СБУ установить обстоятельства разработки и подписания "Харьковских соглашений".

Напомним, секретарь СНБО Данилов заявил, что депутатов, которые голосовали за "Харьковские соглашения”, проверит СБУ. После одобрения Радой этих соглашений в 2010 году российский флот остался в Крыму.

Ранее, 28 января, ГБР сообщило Януковичу о подозрении в госизмене за "Харьковские соглашения". Этим он искусственно создал условия для увеличения военного присутствия России в Крыму.