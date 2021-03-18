09:02  18 марта
В Украине обнаружили более 15 тысяч новых случаев коронавируса
20:22  18 марта
Мэр Чернигова Атрошенко вакцинировался от COVID-19
18:26  18 марта
На Донбассе шесть обстрелов из запрещенного оружия, погиб украинский военный
UA | RU
UA | RU
18 марта 2021, 19:11 75

Зеленский созывает на пятницу очередное заседание СНБО - СМИ

18 марта 2021, 19:11 75
Читайте також українською мовою
Повестка дня заседания пока не известна
Повестка дня заседания пока не известна
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 19 марта созывает заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в Офисе президента, передает RegioNews.

Предварительно известно, что заседание начнется в 17:00.

Как рассказал собеседник издания, принятия особенно громких и сенсационных решений во время заседания СНБО не ожидается.

По итогам прошедшего заседания Совет нацбезопасности и обороны поручил СБУ установить обстоятельства разработки и подписания "Харьковских соглашений".

Напомним, секретарь СНБО Данилов заявил, что депутатов, которые голосовали за "Харьковские соглашения”, проверит СБУ. После одобрения Радой этих соглашений в 2010 году российский флот остался в Крыму.

Ранее, 28 января, ГБР сообщило Януковичу о подозрении в госизмене за "Харьковские соглашения". Этим он искусственно создал условия для увеличения военного присутствия России в Крыму.

СНБО Владимир Зеленский заседание президент СМИ

Из-за локдауна в Киеве парламент может уйти на трехнедельный перерыв
18 марта 2021, 16:46
Зеленского упрекнули за остановку строительства онкоцентра в Харькове
18 марта 2021, 16:19
Зеленский сказал, когда могут определить дату встречи "норманди"
18 марта 2021, 15:39
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Сто дней Полоскова: на каких китах плывет к светлому будущему глава Закарпатской ОГА
Выборы в Харькове. Почему харьковчанам придется выбирать между Добкиным и Аваковым
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Юрий Чевордов
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram