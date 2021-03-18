Зеленський сказав, коли можуть визначити дату зустрічі "норманді"

Тривають консультації на рівні політичних радників

Тривають консультації на рівні політичних радників

Фото Офісу президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що незабаром має з'явитися розуміння щодо часу зустрічі лідерів країн "Нормандського формату".

Про це він заявив під час спільної пресконференції з Президентом Литви Гітанасом Наусєдою в Києві, передає RegioNews.

Я вважаю, що найближчим терміном повинно з'явитися розуміння, коли лідери "нормандської четвірки" зустрінуться, - сказав Зеленський.

Він додав, що наразі тривають консультації на рівні політичних радників.

Водночас Президент нагадав, що готовий окремо зустрічатися з лідерами Норманді, а також лідерами інших країн, які підтримують незалежність України, та "максимально робити все, щоб війна на сході закінчилася й Україна повернула собі території і людей".

Як повідомлялося, раніше Кравчук сказав про бажання Зеленського швидко закінчити війну: "З Москвою домовитися не можна". Наразі він виступає за перегляд Мінських домовленостей.