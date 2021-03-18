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18 березня 2021, 15:39 6

Зеленський сказав, коли можуть визначити дату зустрічі "норманді"

18 березня 2021, 15:39 6
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Тривають консультації на рівні політичних радників
Тривають консультації на рівні політичних радників
Фото Офісу президента
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Президент Володимир Зеленський заявив, що незабаром має з'явитися розуміння щодо часу зустрічі лідерів країн "Нормандського формату".

Про це він заявив під час спільної пресконференції з Президентом Литви Гітанасом Наусєдою в Києві, передає RegioNews.

Я вважаю, що найближчим терміном повинно з'явитися розуміння, коли лідери "нормандської четвірки" зустрінуться, - сказав Зеленський.

Він додав, що наразі тривають консультації на рівні політичних радників.

Водночас Президент нагадав, що готовий окремо зустрічатися з лідерами Норманді, а також лідерами інших країн, які підтримують незалежність України, та "максимально робити все, щоб війна на сході закінчилася й Україна повернула собі території і людей".

Як повідомлялося, раніше Кравчук сказав про бажання Зеленського швидко закінчити війну: "З Москвою домовитися не можна". Наразі він виступає за перегляд Мінських домовленостей.

Нормандський формат Володимир Зеленський президент війна політика

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