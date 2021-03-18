Через локдаун у Києві парламент може піти на тритижневу перерву
Очікується, що за зміни у календарному плані роботи ВР депутати проголосують завтра
Очікується, що за зміни у календарному плані роботи ВР депутати проголосують завтра
Через локдаун у Києві Верховна Рада не планує проводити чергові пленарні засідання. Керівництво фракцій парламенту домовилося про перерву у засіданнях.
Про це в коментарі РБК-Украина розповів голова фракції "Голос" Ярослав Железняк, пише RegioNews.
Очікується, що за зміни в календарному плані роботи ВР депутати проголосують завтра.
"При цьому важливо до кінця цього пленарного тижня закінчити розгляд правок до законопроекту №2194", - сказав Железняк.
Своєю чергою заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук зазначила, що під час 3-тижневої перерви "позачергові пленарні засідання ВР можуть і будуть проводитися".
Нагадаємо, раніше Кличко заявив, що у Києві з 20 березня вводять локдаун.
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