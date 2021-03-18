МОЗ радить Труханову запровадити Одесі обмеження "червоної” зони

У місті найближчим часом можуть запровадити суворий карантин

У місті найближчим часом можуть запровадити суворий карантин

Фото: із відкритих джерел

Одеська область до кінця березня може потрапити у "червону" зону, міністерство охорони здоров’я радить меру міста Геннадію Труханова посилити карантин.

Про це повідомляє Суспільне із посиланням на заступника голови Одеського обласного лабораторного центру Сергія Дементьєва, передає RegioNews.

За його словами, упродовж останніх трьох тижнів захворюваність в Одесі зросла в 2,5 рази серед усіх вікових категорій.

Найбільший ріст захворюваності зареєстрований у людей віком від 30 до 50 років. У цій групі ріст складає 45%. Також за останній тиждень удвічі збільшився ріст захворілих серед школярів", – каже Дементьєв.

Він зазначив, що обласний лабораторний центр МОЗу підготував пропозицію до мера Геннадія Труханова та голови облдержадміністрації Сергія Гриневецького, щоб запровадити обмеження "червоної" зони і не чекати на зростання захворюваності.

Ми рекомендували не проводити масові заходи на території Одеси та області. Також ці заходи стосуються роботи електротранспорту: щоб він не працював на максимальне завантаження. Це стосується і об’єктів господарювання, які надають послуги населенню, аби їхня робота була організована з дотриманням карантинних заходів", – додав Сергій Дементьєв.

Також у МОЗ стверджують, що Одеська область може потрапити до "червоної" зони до кінця березня.

Нагадаємо, в Одесі школи, крім молодших класів, переведені на дистанційне навчання.