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18 березня 2021, 15:33 515

Локдаун у Києві: стало відомо, як працюватиме громадський транспорт і метро

18 березня 2021, 15:33 515
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У столиці не будуть зупиняти роботу громадського транспорту, але запровадять певні обмеження
У столиці не будуть зупиняти роботу громадського транспорту, але запровадять певні обмеження
Фото: із відкритих джерел
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У Києві під час локдауну, який почне діяти з 20 березня, громадський транспорт продовжить працювати у звичайному режимі із дотриманням суворих карантинних норм.

Про це під час термінового брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

Громадський транспорт у столиці працюватиме у звичайному режимі, з дотриманням суворих норм перевезення пасажирів та маскового режиму. Також із заповненістю місць виключно на 50 відсотків", - розповів Кличко.

Як повідомила виданню РБК-Україна заступниця голови КП "Київський метрополітен" Наталка Макогон, у столичній підземці проводять посилену дезінфекцію.

Вона зазначила, що будуть запроваджуватися обмеження в години пік.

Для того, щоб уникнути скупчення в вестибюлях в пікові години, можуть бути обмеження на станціях, коли вхід працює на меншу кількість дверей", - каже Макогон.

Нагадаємо, у Києві з 20 березня вводять локдаун, обмеження будуть діяти до 9 квітня.

метро Київ карантин транспорт Віталій Кличко

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