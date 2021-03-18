Локдаун у Києві: стало відомо, як працюватиме громадський транспорт і метро
У Києві під час локдауну, який почне діяти з 20 березня, громадський транспорт продовжить працювати у звичайному режимі із дотриманням суворих карантинних норм.
Про це під час термінового брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.
Громадський транспорт у столиці працюватиме у звичайному режимі, з дотриманням суворих норм перевезення пасажирів та маскового режиму. Також із заповненістю місць виключно на 50 відсотків", - розповів Кличко.
Як повідомила виданню РБК-Україна заступниця голови КП "Київський метрополітен" Наталка Макогон, у столичній підземці проводять посилену дезінфекцію.
Вона зазначила, що будуть запроваджуватися обмеження в години пік.
Для того, щоб уникнути скупчення в вестибюлях в пікові години, можуть бути обмеження на станціях, коли вхід працює на меншу кількість дверей", - каже Макогон.
Нагадаємо, у Києві з 20 березня вводять локдаун, обмеження будуть діяти до 9 квітня.